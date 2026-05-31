Momentos de profunda frustración y desesperación reportan cientos de colombianos en el exterior en pleno desarrollo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo. A través de videos compartidos en exclusiva a Pulzo.com, se evidencia el monumental caos que se registra a las afueras de los centros de votación en los Estados Unidos, donde los votantes denuncian retrasos y esperas de más de tres horas en las filas para lograr ingresar a las urnas.

Sigue a PULZO en Discover

En los reportes gráficos conocidos por este medio, se puede apreciar a una multitud vistiendo camisetas de la Selección Colombia y banderas, agolpada a las entradas de los recintos mientras reclaman a viva voz por la falta de agilidad en los procesos de ingreso y la asignación de las mesas de votación.

Lo que se sabe es que el problema se presenta en el centro Masónico Escocés, en la ciudad de Tampa, Estados Unidos, donde viven una gran cantidad de colombianos, quienes desde tempranas horas intentan ejercer su derecho al voto. Pulzo.com ha podido confirmar con personas que están en el lugar que hay filas de más de 3 horas de espera y que los inconvenientes se presentan porque no hay un orden para atender la afluencia de personas.

Esta tensa situación en los consulados norteamericanos coincide con el balance que entregó el registrador nacional, Hernán Penagos, quien reportó un incremento histórico en el censo electoral en el exterior para estos comicios de 2026. La entidad habilitó un total de 3.700 mesas en 67 países del mundo, una cifra que superó por mucho las 2.600 que operaron en las elecciones pasadas.

Lee También

Sin embargo, a juzgar por las kilométricas colas en territorio estadounidense, el plan de contingencia se ha quedado corto frente a la masiva e inesperada afluencia de votantes que salieron a definir el futuro de la Casa de Nariño desde las primeras horas de la mañana.

A través de las plataformas digitales, los ciudadanos en el exterior han lanzado un llamado de urgencia a las autoridades consulares para agilizar la atención antes de que se cumpla la hora límite de la jornada.

Cabe recordar que, de acuerdo con la directriz de la Registraduría, las mesas cierran de manera estricta a las 4:00 p. m. (hora local de cada país) y únicamente se les permitirá votar a quienes ya hayan entregado su documento de identidad a los jurados, dejando por fuera a cualquier persona que se encuentre rezagada en las filas externas.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.