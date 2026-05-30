El escándalo del candidato presidencial Santiago Botero picó y se extendió tras conocerse los explosivos audios de la llamada previa a que las autoridades irrumpieran en su apartamento en Bocagrande, Cartagena. En el material, revelado en exclusiva por SEMANA, se escucha al aspirante a la Casa de Nariño perder por completo los papeles y amenazar de muerte a los funcionarios que adelantaban su desalojo por presunta violencia intrafamiliar.

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En las grabaciones, que ya son virales, el comisario de familia encargado del caso, Amín Sanabria Aislant, le recuerda al político que el procedimiento se basa en un auto judicial para proteger a su esposa, Manuela Echeverri, y a su bebé de diez meses. La respuesta de Botero fue una ráfaga de insultos y advertencias de grueso calibre.

En el tenso cruce de palabras, el comisario Sanabria intenta mantener la calma frente al desespero del líder del movimiento ‘Romper el Sistema’:

En el audio también interviene una mujer que acompaña al político, quien intenta mediar y frenar el operativo pidiendo que se aplace la diligencia para la mañana: “A partir de las 8 de la mañana, el abogado que tengo en sitio se va a comunicar con usted”, dice. Sin embargo, Botero vuelve a interrumpir con tono desafiante: “Le digo, hermano, prepárese, socio”.

El candidato presidencial Santiago Botero fue denunciado por violencia intrafamiliar tras prohibir el ingreso de su esposa y bebé a su casa. En pleno desalojo, amenazó al abogado de la presunta víctima y al comisario de familia de Cartagena. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/KxavHH9FFm — Revista Semana (@RevistaSemana) May 30, 2026

A pesar de que el expediente en su contra menciona el uso previo de armas de fuego y disparos en el hogar, el candidato suavizó la amenaza segundos después, pero dejando una dura advertencia institucional en caso de ganar las elecciones de este 2026.

“No los voy a matar, pero les voy a decir la verdad. Se les va a acabar la guachafita. Porque donde gane la Presidencia, voy a acabar con los bandidos como ustedes. Cuando Dios me dé el poder de que sea presidente, porque esa corrupción es lo que tiene jodido este país”, gritó Botero en la grabación.

Cabe recordar que ante la negativa del candidato de abrir la puerta de manera voluntaria tras estas agresiones verbales, las autoridades tuvieron que acudir a un cerrajero para ingresar a la fuerza al inmueble, momento en el que descubrieron que el político se había escapado de película por los parqueaderos subterráneos del edificio.

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