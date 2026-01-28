Moverse en Bogotá cada vez toma más tiempo y, con las lluvias constantes que se han registrado en la capital, muchos ciudadanos han optado por dejar el transporte público o el carro particular y recurrir al taxi como una alternativa más rápida y práctica para llegar a sus destinos.

Precisamente por eso, la Secretaría de Movilidad ya dejó listo el decreto que fija las tarifas oficiales del servicio de taxis para 2026, con ajustes que van de la mano del salario mínimo y el costo de vida.

Según la nueva normativa, el cobro por taxímetro tendrá cambios clave. Cada unidad, que se cobra por cada 100 metros recorridos, quedará en 159 pesos, mientras que el tradicional banderazo o arranque, equivalente a 28 unidades, tendrá un valor de 4.500 pesos. En la práctica, esto es lo que se paga apenas el usuario se sube al vehículo.

Uno de los valores que más consultan los pasajeros es el de la carrera mínima, que representará 50 unidades y quedará fijada en 8.000 pesos, un monto que aplica incluso en trayectos cortos. A esto se suma el recargo puerta a puerta, que tendrá un costo adicional de 1.500 pesos.

Para quienes se movilizan desde o hacia el Aeropuerto El Dorado o el Puente Aéreo, el recargo será de 8.000 pesos, mientras que los viajes tomados en horario nocturno, domingos o festivos tendrán un cobro extra de 3.800 pesos.

La Secretaría de Movilidad también definió las tarifas para los servicios de taxi solicitados a través de plataformas tecnológicas, que tendrán un costo adicional por el llamado factor de calidad. En estos casos, el kilómetro recorrido costará 1.625 pesos, pero podrá subir a 1.654 pesos dependiendo del nivel de servicio. El banderazo será de 4.600 pesos.

La carrera mínima, que en este esquema equivale a 5 kilómetros, tendrá un valor de 8.100 u 8.300 pesos, según el factor de calidad. El recargo desde o hacia el aeropuerto quedará entre 8.100 y 8.300 pesos, y el servicio puerta a puerta seguirá costando 1.500 pesos. El recargo nocturno, dominical o festivo se mantiene en 3.800 pesos.

Cuánto costará el parqueadero en vía pública

Finalmente, la entidad anunció un incremento del 17.46 % en las tarifas de estacionamiento en vía pública, ajuste que responde al IPC y al salario mínimo. Así las cosas, las motocicletas pagarán entre 62 y 248 pesos por minuto, mientras que los automóviles deberán asumir valores que van desde 89 hasta 385 pesos por minuto, dependiendo de la zona.

Con estos ajustes, Bogotá se prepara para un 2026 en el que el taxi seguirá siendo una opción clave para ahorrar tiempo, especialmente cuando el clima y el tráfico juegan en contra.

