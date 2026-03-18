El sistema de transporte masivo de Bogotá, TransMilenio, sigue enfrentando serios problemas de seguridad, especialmente en días clave de la semana. Así lo reveló un reciente informe presentado por la concejala Diana Diago, del Centro Democrático, con cifras que muestran un panorama preocupante para los usuarios.

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De acuerdo con el análisis, durante 2025 se registraron 12.223 casos de hurto en estaciones y buses del sistema. De ese total, 2.195 robos ocurrieron los viernes, lo que convierte a este día en el más inseguro para movilizarse en TransMilenio.

En promedio, los viernes se presentaron 42 robos diarios, es decir, cerca de un hurto cada 26 minutos, teniendo en cuenta que el sistema opera aproximadamente 18 horas y media al día. Esta cifra refleja la alta frecuencia con la que los usuarios son víctimas de delincuentes en el transporte público de la capital.

El informe también muestra que el problema no se limita a un solo día. Después del viernes, los miércoles ocupan el segundo lugar con cerca de 39 robos diarios, seguidos por martes y jueves, ambos con aproximadamente 38 casos por día.

El comportamiento semanal evidencia una tendencia clara:

Viernes: 42 robos diarios

Miércoles: 39 robos diarios

Martes: 38 robos diarios

Jueves: 38 robos diarios

Lunes: 31 robos diarios

Sábado: 29 robos diarios

Domingo: 15 robos diarios

En contraste, los domingos se posicionan como el día más seguro, con una cifra considerablemente menor de hurtos. Esto coincide con una menor afluencia de pasajeros y menos congestión en estaciones y buses.

Por qué hay inseguridad en Transmilenio

Uno de los puntos más críticos del informe tiene que ver con la reducción del pie de fuerza dentro del sistema. Según datos obtenidos a través de un derecho de petición, el número de uniformados de la Policía Nacional de Colombia asignados a TransMilenio cayó drásticamente durante 2025.

En enero había 882 policías, pero para diciembre la cifra descendió a apenas 283, lo que representa una reducción cercana al 70 %. Desde julio, incluso, no se volvió a superar la barrera de los 500 uniformados.

Esta disminución ha generado preocupación, ya que coincide con la persistencia de altos niveles de delincuencia en el sistema.

Ante este panorama, la concejala Diana Diago hizo un llamado a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán para implementar medidas urgentes.

Entre las principales propuestas se encuentran:

Aumentar la presencia policial en estaciones y buses

Reforzar los controles de acceso

Instalar más cámaras con reconocimiento facial

Implementar monitoreo en tiempo real

La cabildante insistió en la necesidad de un plan integral de seguridad que permita reducir los robos y devolver la confianza a los usuarios de TransMilenio, un sistema clave para la movilidad en Bogotá.

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