Un grave accidente vial dejó en estado crítico a Jorge Esteban Reyes, un joven de 25 años que se movilizaba en moto y resultó herido en medio de un choque con una ambulancia en Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Qué pasó con el hijo de Adriana Campos, actriz de ‘Vecinos’ que murió en trágico accidente?)

El hecho ocurrió el pasado 10 de abril, hacia las 7:20 p. m., cuando un vehículo de la empresa Global Life Ambulancias S.A.S. habría invadido el carril contrario, lo que terminó en un impacto frontal contra la motocicleta en la que se movilizaba la víctima.

De acuerdo con la información difundida por El Tiempo, la motocicleta afectada corresponde a las placas YEF60F, dato que forma parte de las verificaciones adelantadas dentro del proceso para esclarecer lo sucedido.

Lee También

Familiares del joven denunciaron presuntas irregularidades luego del siniestro. Según relató su tía, Viviana Reyes, el herido fue trasladado a un centro asistencial en la localidad de Teusaquillo, pero aseguran que no hubo acompañamiento posterior por parte de la empresa involucrada. Además, señalaron que no se activaron procedimientos como el seguro obligatorio, lo que aumentó su preocupación en medio de la emergencia.

Mientras el joven permanece bajo atención médica en estado delicado, sus allegados insisten en que se determinen responsabilidades y se brinde claridad sobre la actuación del conductor de la ambulancia en este caso en investigación.

¿Qué dijo la empresa dueña de ambulancia que protagonizó accidente?

Por su parte, la empresa emitió un pronunciamiento a través de su representante judicial, Nelly Sarit Villamizar, en el que informó el inicio de actuaciones administrativas con el fin de establecer las circunstancias del hecho y avanzar en las verificaciones correspondientes, según informó el rotativo.

De acuerdo con el medio, la empresa informó que puso en marcha una investigación interna para esclarecer de forma detallada las circunstancias del hecho, con el fin de establecer lo ocurrido y garantizar el debido proceso de los involucrados.

Asimismo, explicó que su operación se enfoca en traslados programados, principalmente bajo convenios con EPS, y que no presta servicios asociados a eventos cubiertos por Soat, salvo situaciones excepcionales de atención inmediata.

* Pulzo.com se escribe con Z