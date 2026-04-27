Un nuevo hecho de violencia tiene consternada a la ciudad de Bogotá. En el barrio Villa Cindy, localidad de Suba, una joven de 23 años, identificada como Blancaniris, fue hallada sin vida en circunstancias que son materia de investigación y que apuntan, preliminarmente, a un posible caso de violencia intrafamiliar.

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Según información conocida por el medio Gatonoticias y relatos de personas cercanas a la familia, la mujer había llegado recientemente a la capital junto a su esposo y sus dos hijos, tras dejar su natal Valledupar en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, su entorno habría estado marcado por el control y el aislamiento.

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De acuerdo con testimonios recopilados por el citado medio, Blancaniris vivía bajo estrictas restricciones impuestas por su pareja, quien presuntamente le impedía estudiar, trabajar o salir de la vivienda. Incluso, según estas versiones, sus hijos no asistían al colegio, lo que habría limitado aún más cualquier contacto con el exterior.

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La mañana del viernes, la hija mayor de la mujer alertó a una vecina al notar que su madre no despertaba. Al verificar la situación, la joven ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades que atendieron el caso habrían encontrado en el cuerpo señales de violencia, como golpes, moretones y posibles signos de asfixia, lo que refuerza la hipótesis de un ataque.

El compañero sentimental de la víctima fue capturado por las autoridades. Según versiones preliminares, el hombre habría intentado desviar la atención asegurando que el hecho se trató de un intento de robo por parte de terceros, versión que ahora es contrastada por los investigadores.

Las primeras hipótesis señalan que el crimen podría estar relacionado con un episodio de celos, luego de que la mujer saliera brevemente de su casa para saludar a su madre, situación que, al parecer, no era permitida por su pareja.

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Uno de los aspectos más dolorosos del caso es que los dos hijos de la pareja, de 6 y 3 años, habrían estado presentes durante el momento de la agresión, según versiones preliminares.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido, familiares de la joven han solicitado apoyo económico para trasladar su cuerpo hasta Valledupar, donde esperan darle el último adiós.

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