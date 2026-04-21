Un hecho de violencia intrafamiliar tiene conmocionados a los habitantes de la localidad de Kennedy, luego de que una mujer fuera capturada tras la muerte de su compañero sentimental en el barrio Portal de Patio Bonito.

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De acuerdo con información preliminar conocida por ‘Gatonoticias’, el hombre, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, habría llegado a la vivienda en aparente estado de embriaguez en la noche del lunes. Según las versiones iniciales, horas antes habría estado consumiendo licor y, al regresar, se habría presentado una discusión con su pareja.

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Las primeras hipótesis señalan que la confrontación habría escalado hasta una agresión física. En ese contexto, la mujer —identificada de manera preliminar como D. Bolaños, de aproximadamente 62 años— habría reaccionado en un presunto acto de defensa.

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Durante el altercado, la mujer habría utilizado un arma cortopunzante para repeler la agresión, causando heridas que posteriormente provocaron la muerte del hombre.

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Tras lo ocurrido, la mujer fue capturada por las autoridades y quedó a disposición de las autoridades judiciales. El caso es investigado por el CTI de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta la recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

Por ahora, las autoridades buscan determinar si se trató de un caso de legítima defensa en medio de un episodio de violencia intrafamiliar.

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Este caso vuelve a poner sobre la mesa la problemática de la violencia al interior de los hogares en la capital del país, una situación que continúa generando preocupación entre las autoridades y la ciudadanía.

Las investigaciones avanzan para establecer responsabilidades y determinar las condiciones en las que se produjo este hecho que hoy enluta a una familia y genera inquietud en la comunidad.

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