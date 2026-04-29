El colegio Refous Roland Jeangros S.A.S. atraviesa un momento crítico luego de entrar en un proceso de reorganización empresarial bajo la Ley 1116, en medio de cuestionamientos por parte de acreedores sobre su situación financiera. La institución busca reorganizar deudas que superan los $30.000 millones, pero el proceso ha estado rodeado de dudas.

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Aunque la Supersociedades admitió la solicitud en febrero de este año, desde 2025 el colegio ya presentaba problemas serios de liquidez. En ese momento acumulaba obligaciones vencidas por más de 90 días que rondaban los $29.897 millones, lo que representaba más del 90 % de su pasivo total.

Uno de los puntos que más preocupa a los acreedores tiene que ver con préstamos por más de $18.900 millones entregados entre 2022 y 2025 por un patrimonio familiar. Estas sumas, al parecer, se entregaron con base en información financiera que no reflejaba la realidad económica del colegio.

Las revisiones también destaparon movimientos que levantan sospechas. Luego de la muerte del anterior gerente en junio de 2025, aparecieron obligaciones por $4.730 millones respaldadas en pagarés que no estaban registrados previamente en la contabilidad oficial.

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A esto se suma una posible sobrevaloración de activos. En los estados financieros se evidenció un aumento significativo en el valor de propiedades, que pasó de $18.200 millones en 2024 a casi $54.000 millones en 2025, sin una explicación clara.

Otro hallazgo clave tiene que ver con un lote en Chía que fue registrado por $6.000 millones, pese a que su valor comercial sería mucho menor. Incluso, en los documentos oficiales aparece ubicado en otro municipio, lo que aumenta las dudas sobre la información presentada.

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Además, se identificaron préstamos a personas cercanas por más de $1.600 millones, así como giros a una empresa vinculada con el antiguo representante legal. Estos movimientos hacen parte de las alertas que hoy revisan las autoridades.

Por ahora, la justicia ordenó medidas cautelares sobre algunos bienes para proteger a los acreedores, mientras el proceso sigue en curso. La discusión continúa centrada en la transparencia del manejo financiero y en el futuro de la institución, que aún es incierto.

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