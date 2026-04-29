Una alerta encendió las alarmas en el Colegio Cafam luego de que apareciera un mensaje amenazante en uno de sus baños, en el que se advertía sobre un posible “tiroteo” para el 29 de abril. La imagen del escrito, que se difundió entre la comunidad, preocupó a estudiantes, padres de familia y docentes.

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Ante la situación, la institución emitió un comunicado en el que confirmó que el mensaje fue encontrado en la tarde del 28 de abril, en un baño de la sección de bachillerato. Aunque el contenido hace referencia a una posible acción violenta, el colegio aclaró que, tras un análisis preliminar, este tipo de mensajes ha circulado en otros contextos educativos como parte de retos virales en redes sociales.

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“De acuerdo con los análisis preliminares, este tipo de mensajes guarda similitud con una tendencia digital conocida como “Mañana Tiroteo”, un reto viral que ha circulado en redes sociales en diferentes países y que busca generar alarma y desinformación en entornos educativos”, dice el comunicado.

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Pese a ello, el colegio fue enfático en que no se desestima ninguna situación que pueda comprometer la seguridad. Por esta razón, se activaron protocolos institucionales y se reforzaron las medidas para proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo.

Entre las acciones adoptadas se incluye el aumento de la presencia del equipo de seguridad dentro de las instalaciones, el acompañamiento de autoridades como la Policía Nacional y la Policía de Infancia y Adolescencia, así como la implementación de controles adicionales en los accesos y zonas comunes del plantel.

La institución también informó que el comité de convivencia se reunirá para evaluar lo ocurrido y definir nuevas acciones, mientras que las clases continuarán con normalidad. Asimismo, se hizo un llamado a padres y estudiantes para reportar cualquier información que contribuya a esclarecer el origen de la amenaza.

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Finalmente, el colegio reiteró su compromiso con la seguridad de la comunidad educativa y pidió responsabilidad en el manejo de la información, evitando la difusión de rumores. Las autoridades ya adelantan las investigaciones para identificar a los responsables de este hecho que ha generado inquietud en el entorno escolar.

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