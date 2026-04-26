Una noche que debía estar marcada por la tradición y el encuentro entre prensa y poder político en Estados Unidos terminó convertida en un episodio de alta tensión. El pasado 25 de abril, un hombre armado irrumpió en las inmediaciones del Hotel Washington Hilton, en la capital estadounidense, lo que obligó a evacuar al presidente Donald Trump, a la primera dama Melania Trump y al vicepresidente J. D. Vance, en medio de disparos que encendieron las alarmas de seguridad.

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El incidente ocurrió mientras se desarrollaba la tradicional White House Correspondents’ Dinner, un evento que reúne a periodistas, figuras políticas y personalidades influyentes del país. Según información oficial, un hombre de aproximadamente 31 años ingresó de forma violenta al perímetro de seguridad portando un arma larga, aparentemente con la intención de acercarse al mandatario.

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Videos de cámaras de seguridad, difundidos posteriormente por el propio Trump, muestran el momento en que el sospechoso irrumpe en la entrada del hotel con el arma en sus manos. En las imágenes se observa cómo agentes del United States Secret Service reaccionan de inmediato: primero se resguardan y luego responden con disparos para neutralizar la amenaza.

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“A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service.” – President Donald J. Trump pic.twitter.com/N3UTveVNFM — The White House (@WhiteHouse) April 26, 2026

La rápida intervención de los uniformados evitó que el atacante avanzara hacia las zonas donde se encontraba el presidente. De acuerdo con versiones oficiales, el sospechoso fue reducido en el lugar y permanece bajo custodia médica tras resultar herido durante el operativo.

Medios estadounidenses han señalado que el presunto agresor sería un hombre identificado como Cole Tomas Allen, aunque las autoridades no han confirmado plenamente su identidad. Según los reportes preliminares, el individuo estaba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos, y habría sido huésped del mismo hotel.

Durante el procedimiento, un agente del Servicio Secreto resultó herido al recibir un disparo en su chaleco antibalas. Sin embargo, su estado de salud es estable y fuera de peligro, hecho que fue destacado por el propio Trump en declaraciones posteriores.

“El atacante estaba lejos de lograr su objetivo. Fue interceptado por agentes muy valientes que actuaron con rapidez”, afirmó el mandatario en una rueda de prensa, donde también calificó al hombre como un “lobo solitario”.

Tras el incidente, los asistentes al evento —entre ellos altos funcionarios del gobierno, periodistas y líderes de opinión— fueron evacuados de manera preventiva mientras las autoridades aseguraban la zona.

La fiscal general del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, confirmó que el sospechoso se encuentra con vida, hospitalizado y bajo vigilancia, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer sus motivaciones y determinar si actuó solo o con apoyo de terceros.

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Por ahora, organismos como el Federal Bureau of Investigation continúan recopilando evidencia, incluyendo restos balísticos y testimonios de testigos, en un caso que vuelve a poner sobre la mesa los desafíos de seguridad en eventos de alto perfil en Estados Unidos.

El episodio deja en evidencia la vulnerabilidad incluso en escenarios altamente custodiados, y reabre el debate sobre los riesgos que enfrentan figuras públicas en un contexto de creciente polarización política.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.