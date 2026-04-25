Donald Trump y su esposa, Melania, fueron evacuados de la tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), que lleva a cabo cada año. De acuerdo a los primeros reportes, se escucharon disparos en la sala donde trascurría el evento, desatando pánico entre los asistentes.

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Según reportes de medios como CNN, el mandatario salió ileso del lugar. Sin embargo, hubo momentos de tensión, ya que toda la sala fue desalojada mientras helicópteros sobrevolaban el sector y aumentaba la presencia de las autoridades en los alrededores. Juan Camilo Merlano, de Noticias Caracol, fue uno de los asistentes y contó que, cuando sonaron los disparos, todos reaccionaron de inmediato y se escondieron abajo de las mesas.

Además de corresponsables, había políticos y figuras del ámbito económico. En esta ocasión, Trump asistía por primera vez como presidente, en medio de una relación tensa con los medios de comunicación.

Aunque no hay una versión oficial clara sobre lo ocurrido, algunos asistentes aseguraron haber escuchado disparos dentro o cerca del lugar. Incluso, uno de los presentes afirmó que se habrían producido detonaciones, lo que incrementó la confusión y el despliegue de seguridad.

De manera preliminar, también se habló de una persona herida, aunque hasta ahora no hay detalles confirmados sobre su estado ni sobre las circunstancias del incidente. Por su parte, Donald Trump explicó que el tirador fue detenido.

🔴 Donald Trump fue evacuado de la Casa Blanca por disparos durante evento importante Sucedió sobre las 8:00 p. m. durante una cena que se lleva a cabo con los corresponsales que trabajando en el cubrimiento político en Estados Unidos. pic.twitter.com/3zSMTFtYte — Pulzo (@pulzo) April 26, 2026

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