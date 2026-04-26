Una fotografía publicada por el presidente Donald Trump se convirtió en el centro de la controversia tras el tiroteo registrado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, realizada la noche del sábado 25 de abril en el hotel Washington Hilton.

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La imagen, difundida alrededor de las 9:30 p. m., muestra a un hombre reducido en el suelo, esposado y boca abajo. La publicación llamó la atención no solo por su contenido, sino porque fue compartida sin ningún texto explicativo, lo que generó una ola de especulaciones en redes sociales sobre la identidad del detenido y las circunstancias del hecho.

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Posteriormente, se conoció que el individuo retratado sería el presunto atacante que minutos antes había irrumpido en el hotel y disparado contra un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos, quien resultó herido de manera leve gracias al chaleco antibalas.

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Trump.

El episodio ocurrió en medio de uno de los eventos más importantes del calendario político y mediático en Washington D.C.. Según reportes oficiales, tras escucharse los disparos, los equipos de seguridad activaron los protocolos de emergencia y evacuaron de inmediato al mandatario, a la primera dama Melania Trump y al vicepresidente J. D. Vance.

Videos conocidos del hecho muestran cómo el hombre intentó avanzar hacia el perímetro de seguridad antes de ser neutralizado por los agentes.

La decisión del presidente de publicar la imagen sin contexto ha sido ampliamente comentada. Aunque posteriormente se confirmó que se trataba del presunto agresor, la falta de información inicial abrió el debate sobre el uso de este tipo de contenidos desde cuentas oficiales.

Hasta ahora, la identidad del detenido no ha sido confirmada por las autoridades, aunque en redes sociales circulan versiones no verificadas que apuntan a que se trataría de un hombre de 31 años, presuntamente profesor en California.

El director del FBI, Kash Patel, informó que el sospechoso portaba un arma larga y que se adelantan análisis balísticos, así como entrevistas a testigos para esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, la fiscal general del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, confirmó que el hombre se encuentra con vida y bajo atención médica tras haber sido herido durante la intervención de los agentes.

En declaraciones posteriores, Trump aseguró que el atacante nunca estuvo cerca de ingresar al salón donde se encontraba y destacó la rápida reacción del Servicio Secreto.

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“El salón estaba sellado. Fue manejado de manera profesional”, afirmó el mandatario, quien también restó gravedad al momento vivido, señalando que inicialmente pensó que el ruido provenía de la caída de un objeto.

Mientras avanzan las investigaciones, la imagen difundida por el presidente sigue causando debate, convirtiéndose en uno de los elementos más comentados de un episodio que, por ahora, deja más preguntas que respuestas.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.