Autoridades de Estados Unidos identificaron preliminarmente a Cole Thomas Allen como el hombre detenido tras un tiroteo ocurrido durante un evento en Washington al que asistía el presidente Donald Trump.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Video del momento exacto en el que tirador irrumpió en la cena de corresponsales de la Casa Blanca)

De acuerdo con reportes iniciales, el sospechoso fue reducido por agentes de seguridad tras una rápida reacción en el lugar.

Qué se sabe sobre Cole Thomas Allen

Según registros en línea que están siendo revisados por investigadores, Allen es originario de Torrance, California.

Lee También

La información disponible indica que tendría formación en ingeniería, con estudios en el California Institute of Technology y una maestría reciente en ciencias de la computación.

También habría trabajado como ingeniero, además de desarrollar proyectos independientes y desempeñarse como docente a tiempo parcial.

Cole Thomas Allen, sin antecedentes claros y bajo investigación

De manera preliminar, autoridades señalaron que el sospechoso no tenía antecedentes criminales conocidos ni estaba en el radar de organismos de seguridad.

Sin embargo, su entorno, actividades recientes y posibles motivaciones están siendo analizadas por agencias como el FBI.

(Vea también: Donald Trump fue evacuado de hotel por disparos durante importante evento)

Qué ocurrió en cena de corresponsales de la Casa Blanca y qué falta por esclarecer

El hombre fue detenido luego de que se reportaran disparos dentro del recinto donde se desarrollaba el evento, lo que obligó a evacuar a los asistentes. Las autoridades continúan recolectando pruebas, incluyendo armas y testimonios, para establecer con precisión lo sucedido.

Por ahora, el perfil de Allen y su posible responsabilidad en los hechos siguen siendo materia de investigación.

Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles oficiales sobre su identidad, motivaciones y situación judicial.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.