La reacción del presidente Donald Trump por los disparos registrados durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca estuvo marcada por un fuerte despliegue de seguridad y una evacuación inmediata. En videos que circularon en redes se observa cómo el mandatario primero se tira al piso, luego de escuchar las detonaciones y es retirado del lugar mientras agentes dan instrucciones urgentes a los asistentes para resguardarse.

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El incidente ocurrió en el hotel Hilton de Washington, donde se desarrollaba el tradicional evento con periodistas y figuras políticas. En las imágenes se aprecia el momento exacto en el que el personal de seguridad activa el protocolo, pidiendo a los presentes que se agachen o busquen refugio, antes de iniciar la salida organizada del recinto.

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De acuerdo con información de CNN, una persona fue detenida tras el tiroteo cerca del área de control del evento. El Servicio Secreto confirmó que tanto el presidente como la primera dama se encuentran a salvo, junto con todos los asistentes que estaban bajo protección en el lugar.

El vocero del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, señaló que el individuo implicado ya está bajo custodia, aunque todavía no se ha determinado el estado de otras posibles personas involucradas. Las autoridades continúan evaluando la situación mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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