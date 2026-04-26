Trump, usó el tiroteo del sábado en una gala a la que asistió en Washington para justificar su cuestionado proyecto de construir un enorme salón de baile en la Casa Blanca, cuyo futuro se dirime en los tribunales.

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(Vea también: ¿Por qué es controversial la demolición del ala este de la Casa Blanca?)

Los disparos ocurrieron el sábado por la noche, cuando agentes del Servicio Secreto redujeron al hombre armado que intentó irrumpir en la cena anual de la prensa en el hotel Washington Hilton, a la que asistían el mandatario, la primera dama, altos funcionarios del gobierno y cientos de periodistas.

Valorado en 400 millones de dólares, ese salón se ha convertido en un proyecto personal para Trump durante su segundo mandato.

“¡Su construcción debe ser urgente! Además de ser hermoso, cuenta con todas las medidas de seguridad del más alto nivel”, argumentó

Polémica por salón de baile en la Casa Blanca

En octubre, hizo demoler una ala entera de la Casa Blanca para edificar allí este recinto pensado para acoger hasta mil personas en recepciones y cenas en honor, cuya construcción fue suspendida por un juez federal.

Pero la comparación que hizo el presidente resulta engañosa, ya que la gala del sábado no es un evento oficial, sino privado.

La cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca era a pocas calles al norte de la Casa Blanca, en el hotel donde se viene realizando desde hace décadas.

Trump ya había mencionado el salón de baile en la Casa Blanca durante una rueda de prensa el sábado por la noche tras el tiroteo, y muchos de sus aliados políticos manifestaron su apoyo a su construcción.

La calle frente al hotel Washington Hilton fue también el escenario del intento de asesinato en 1981 contra el expresidente Ronald Reagan.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.