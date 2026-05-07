Sorpresa y expectativa se vivieron en la mañana de este lunes en Villa de Leyva, luego de que el alcalde Víctor Alfonso Gamboa Chaparro fuera capturado por agentes del CTI de la Fiscalía en pleno centro del municipio. El operativo ocurrió hacia las 8:20 a. m., muy cerca de la plaza principal y frente a las instalaciones de la Alcaldía.

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De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el mandatario acababa de descender de una camioneta oficial cuando varios funcionarios de la Fiscalía se le acercaron para notificarle el procedimiento. Minutos después, fue subido a una van estacionada frente al edificio administrativo y trasladado bajo custodia.

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Testigos del hecho aseguraron que el vehículo oficial de la Alcaldía salió detrás de la caravana en la que era movilizado el alcalde. La escena llamó la atención de habitantes y turistas que se encontraban en la zona histórica del municipio boyacense, uno de los destinos más visitados del país.

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Aunque hasta ahora las autoridades no han revelado oficialmente las razones de la captura, fuentes de la Fiscalía le confirmaron a El Tiempo que el caso estaría relacionado con una investigación por presunta corrupción. El alcalde sería llevado directamente al búnker de la Fiscalía en Bogotá, mientras avanzan las diligencias judiciales.

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