Arango, reconocida presentadora colombiana que participó en programas como ‘Gran Hermano’ y ‘Tres puntos aparte’, tuvo problemas legales que la llevaron a prisión en 2009. Fue investigada junto a su esposo por captar dinero de forma ilegal a través de un negocio de exportación de flores y café.

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En diálogo con el pódcast ‘Las Menopáusicas’ de Yolanda Ruíz y María Elvira Samper, Arango reveló cómo fue el problemón en el que se metió junto a su esposo con una empresa que los sobrepasó económicamente.

“Nos quedó grande el negocio; crecimos a un ritmo vertiginoso. El Excel lo aguanta todo y el negocio de las flores es de grandes capitales. Quisimos crecer a un ritmo desmedido. Hubo inconvenientes y factores que no supimos manejar. También hubo un ego desmedido: yo creía que me las sabía todas y, al momento de tener dificultades, preferimos tapar el sol con las manos, buscar por un lado y otro, y allí fue cuando se dio la bola de nieve. No supimos decir que estábamos en una crisis económica”, apuntó.

“[La investigación en su contra] coincide con las pirámides y con DMG. El cupo de los bancos no era suficiente, entonces pedimos plata a particulares, pero no éramos una entidad financiera. Empieza el boom de las pirámides y allí nos dicen que éramos una pirámide, pero éramos una empresa formal. Aceptamos el cargo de captación y de estafa agravada, y eso te limita en la vida. No teníamos cuentas bancarias ni seguros de vida. Después de haber pedido perdón y empezado de cero, hay gente que todavía lo mira a uno con rabia y con comentarios ofensivos”, resaltó.

Por qué Adriana Arango terminó en la cárcel

Entre 2008 y 2009, las autoridades determinaron que Arango y su esposo afectaron a más de 200 personas y acumularon deudas superiores a 10.000 millones de pesos con su empresa de exportaciones.

Por estos hechos, Arango fue condenada a siete años y medio de cárcel, aunque gran parte de la pena la cumplió en detención domiciliaria. Recuperó su libertad en 2015.

Años después, decidió hablar públicamente sobre su vida tras salir de prisión. Actualmente, está alejada de los medios de comunicación y se dedica a dar charlas y a otras actividades. Asegura no tener interés en regresar a la televisión.

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