Una fuerte explosión de un camión cisterna provocó un incendio de gran magnitud en las inmediaciones del Puente de las Américas, una de las principales vías que atraviesan el Canal de Panamá, causando alarma entre conductores y autoridades.

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El incidente ocurrió en el sector de La Boca, donde el vehículo, que transportaba combustible, se incendió y posteriormente explotó, lo que ocasionó que las llamas se extendieran rápidamente a otros tanques cercanos, intensificando la emergencia en la zona.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que una gran bola de fuego se eleva hasta alcanzar la estructura del puente, mientras varios vehículos transitaban por la parte superior, en medio de escenas de pánico entre conductores.

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🚨 | Incendio y explosión de camiones cisterna en el sector de La Boca, en Panamá, obligan al cierre temporal del Puente de las Américas. Las autoridades reportan al menos dos personas heridas y daños en tres vehículos de transporte de combustible. pic.twitter.com/H2A9VLtUfQ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 6, 2026

Un muerto en explosión de puente del Canal de Panamá

Según recogió El Tiempo, el siniestro dejó al menos un fallecido y varios heridos, entre ellos bomberos que participaron en las labores de control del incendio, quienes sufrieron quemaduras mientras intentaban contener las llamas.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades ordenaron el cierre temporal del puente como medida preventiva, mientras equipos técnicos iniciaron inspecciones para evaluar posibles afectaciones en la estructura metálica debido a las altas temperaturas generadas por el fuego.

El Puente de las Américas, considerado una infraestructura clave para la movilidad en Panamá, permanece bajo revisión mientras se determina si el tránsito puede restablecerse con seguridad o si serán necesarias intervenciones adicionales tras el incidente.

Reportan explosión e incendio cerca del Puente de las Américas. Emana gran cantidad de humo. Se detuvo el tráfico en ambos sentidos. pic.twitter.com/tCAjofFRTz — Tráfico Panamá (@TraficoCPanama) April 6, 2026

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