Funcionarios de Irán hicieron un llamado a los jóvenes para formar cadenas humanas alrededor de centrales eléctricas, en medio de los ataques aéreos que golpearon Teherán este martes y la creciente tensión con Estados Unidos.

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La solicitud se dio horas antes de que venciera el plazo fijado por el presidente Donald Trump, quien exigió la reapertura del estrecho de Ormuz o advirtió posibles ataques contra infraestructura clave del país.

El pedido de protección ciudadana se produce en un contexto de amenazas directas sobre instalaciones estratégicas. Trump ha señalado que, de no cumplirse su exigencia, ordenaría bombardear centrales eléctricas y puentes en Irán, en una escalada que ha elevado la incertidumbre en la región.

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En paralelo, los ataques aéreos registrados en Teherán intensificaron el ambiente de tensión. Según lo informado, el lenguaje entre ambas partes ha alcanzado uno de sus puntos más altos, mientras crece la expectativa por lo que pueda ocurrir tras el vencimiento del ultimátum.

🎥 زنجیره انسانی مقابل نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون pic.twitter.com/QfOC5zuCMf — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) April 7, 2026

Qué está pasando en Irán

De acuerdo con el presidente iraní, 14 millones de personas, incluido él mismo, se han ofrecido como voluntarios para combatir, en medio de los llamados a la defensa del país y la protección de infraestructura crítica.

La postura de Estados Unidos también se reflejó en un mensaje publicado por Donald Trump en su red social Truth durante la mañana de este martes 7 de abril, en el que advirtió sobre un escenario de alto impacto.

“Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”, escribió el mandatario.

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