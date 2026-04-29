Este martes, 28 de abril, Junior de Barranquilla tuvo su tercera salida en la Copa Libertadores, que era muy importante porque venía de empatar con Palmeiras y perder con Cerro Porteño en las primeras dos jornadas.

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Sin embargo, el partido no resultó como los hinchas esperaban, puesto que el equipo nuevamente volvió a caer y complicó sus aspiraciones de avanzar a las finales del torneo internacional.

Este fue el resumen del encuentro:

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Uno de los principales señalados de este encuentro fue Jermein Peña, quien protagonizó una jugada inaudita que resultó en expulsión y eso condicionó el juego del Junior.

ROJA A JERMEIN PEÑA: el jugador de Junior saltó con el codo arriba y se fue expulsado en el primer tiempo ante Sporting Cristal en la CONMEBOL #Libertadores. 📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6lZW70GxXM — SportsCenter (@SC_ESPN) April 29, 2026

Qué dijo Alfredo Arias de Jermein Peña

Ante esto, el técnico del Junior, Alfredo Arias, se mostró muy molesto en rueda de prensa, al punto de que solo respondió una pregunta y fue precisamente criticando a la acción del defensor barranquillero.

En rueda de prensa, Arias aseguró: “La autocrítica es que no podemos dar la ventaja de quedar con un jugador menos en una competencia como esta y de visita. No podemos hacer esa tontería. Hay que mirar para adelante, corregir y seguir”.

De esta manera, Junior se mantiene en la última posición del grupo F con solo un punto sumado en tres compromisos jugados, quedando por detrás de Sporting Cristal, Palmeiras y Cerro Porteño.

(Ver también: A Junior se le escapó triunfo contra Palmeiras en Libertadores; pagó caro una desatención)

Cuándo vuelve a jugar Junior en la Libertadores

El próximo partido del Junior será el jueves, 7 de mayo, a partir de las 9:00 de la noche en el estadio Jaime Morón de la ciudad de Cartagena vs. Cerro Porteño, un compromiso clave que necesita ganar sí o sí para mantener vivas las aspiraciones de avanzar a las finales del certamen.

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