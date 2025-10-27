Lady Tabares, la actriz que inmortalizó la película ‘La vendedora de rosas’, ha encendido las alarmas en el ámbito público tras un desgarrador mensaje compartido a través de una transmisión en vivo en TikTok. Visiblemente afectada, con la voz quebrada y en llanto, la artista colombiana confesó estar atravesando un profundo y agotador momento de fragilidad emocional.

Sus primeras palabras, que reflejaron una desesperanza extrema, fueron: “Llevo varios días ‘maluquita’. Hoy me desperté muy mal, como agotada de todo lo que he venido pasando. Qué embarrada, la verdad. Yo quisiera como morirme, si no fuera porque de tantas veces que lo intenté… Me cansé”. El crudo relato de la antioqueña no solo evidenció su dolor actual, sino que también hizo alusión a un pasado de lucha contra pensamientos autodestructivos. La actriz fue aún más allá al revelar el complejo estado mental en el que se encuentra actualmente.

“Ya no me siento en la capacidad de volverlo a intentar“, agregó Tabares en el video, lo que causó toda una oleada de comentarios de apoyo para que luche y se mantenga a flote a pesar de los problemas por los que atraviesa. De hecho, en la cuenta de Instagram de Emfuror, se replicó la publicación ya que en TikTok se activó una advertencia automática.

“Vamos a ayudarla, ella es una hermosa persona”, “deberíamos ayudarle entre todos”, “Lady necesita ayuda antes que intente lo peor y realmente pase“, “acércate a Dios y verás lo linda que es la vida”, “ahora no la vayan a criticar por contar el mal momento que está pasando, recuerden todos somos humanos”, “qué dicha poder darle un abrazo muy muy fuerte. Ella necesita mucho amor y apoyo de su familia”, son algunas de las reacciones que se leen en el ‘post’.

¿Cuántos años pagó Lady Tabares en la cárcel?

El destino de Lady Tabares dio un giro dramático en el año 2002, cuando fue implicada y condenada por el asesinato de un taxista en el municipio de Bello, Antioquia. El crimen la llevó tras las rejas, donde enfrentó una condena de 26 años de prisión. A pesar de la sentencia, Tabares, quien se hizo mundialmente famosa por su papel protagónico en la película ‘La vendedora de rosas’, siempre ha sostenido su inocencia respecto a los hechos.

De la pena total impuesta, la antioqueña pagó 12 años recluida en la cárcel. Posteriormente, el resto de la condena lo cumplió bajo la figura de detención domiciliaria. Su caso causó gran atención mediática, dada su previa notoriedad, y su situación legal ha marcado una etapa significativa en su vida personal y profesional, manteniendo la controversia sobre su culpabilidad a lo largo de los años.

¿Cuántos años tiene Lady Tabares?

La vida de Lady Tabares, nacida el 31 de mayo de 1982, es un testimonio de resiliencia y contrastes. Saltó a la fama internacional a finales de los años 90 tras protagonizar la aclamada película colombiana ‘La vendedora de rosas’, dirigida por Víctor Gaviria. Su interpretación, cruda y visceral, de Mónica, le valió el reconocimiento en el Festival de Cine de Cannes, catapultándola como un símbolo de la niñez marginada de Medellín. Hoy, con 43 años, Tabares busca reinventarse y usar su experiencia para impactar positivamente en su comunidad.

A pesar del éxito temprano, la actriz enfrentó un camino difícil marcado por la adicción y la reclusión, lo que la mantuvo alejada de los reflectores por un largo periodo. Sin embargo, su historia reciente es una de superación y nuevos comienzos. Tras cumplir su condena, Lady Tabares ha enfocado sus esfuerzos en el emprendimiento y la reconstrucción de su vida personal. Su regreso a la esfera pública, aunque intermitente, es seguido de cerca por quienes ven en su camino una poderosa metáfora sobre las segundas oportunidades.

