Después de pasar 91 días aislada en ‘La casa de los famosos Colombia’, la actriz Lady Tabares se enteró de la muerte del papa Francisco de una forma muy especial. En conversación, Lady relató que durante su estadía en el ‘reality’ de RCN no recibió ninguna información externa y que el contacto con el mundo exterior era totalmente restringido.

Por eso, al salir, una de sus primeras acciones fue buscar noticias para ponerse al día con lo que había sucedido mientras ella estaba encerrada. “Esta mañana me levanté a las 5:00 a. m., como siempre lo hacía allá, y lo primero que hice fue poner las noticias, porque a mí sí me gusta escuchar noticias”, contó Lady Tabares.

Fue así como, mientras veía el noticiero, se enteró del fallecimiento del papa Francisco, una noticia que la conmovió profundamente. Según expresó, la noticia la hizo llorar, ya que el pontífice era una figura que le transmitía mucha paz y tranquilidad.

“Allá adentro no teníamos contacto con nadie ni con nada, así que no sabía absolutamente nada. Cuando me enteré, lloré porque él me gustaba mucho. Siempre me irradiaba una sensación de calma”, agregó.