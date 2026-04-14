Al menos siete personas resultaron heridas en un ataque con arma registrado este martes 14 de abril en un centro educativo de secundaria en el sureste de Turquía, un hecho que encendió las alarmas en la comunidad.

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El incidente ocurrió en el distrito de Siverek, en la provincia de Sanliurfa, donde, según reportes de medios como NTV, entre los lesionados hay varios estudiantes del colegio.

Luego de los disparos, unidades especiales de seguridad se desplazaron hasta el lugar y procedieron a evacuar a los alumnos, mientras avanzaban los esfuerzos para persuadir al agresor de que se entregara sin causar más daños, según recogió AFP.

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Imágenes difundidas por medios de comunicación mostraban ambulancias en las afueras del plantel y a decenas de estudiantes saliendo del edificio en medio del caos y la incertidumbre.

De acuerdo con información preliminar, el atacante sería un estudiante que utilizó un rifle de caza para cometer el ataque, según recogió AFP, lo que aumentó la preocupación entre autoridades y padres de familia.

IN TURKEY🇹🇷

A gunman opened fire with a shotgun at Ahmet Koyuncu High School in Siverek, Turkey, wounding seven people.

Security forces have cordoned off the area while searching for the suspect pic.twitter.com/hqF36zDH91 — Info Room (@InfoR00M) April 14, 2026

Este tipo de hechos son poco comunes en Turquía, donde los tiroteos en escuelas no se presentan con frecuencia, lo que intensifica el impacto del caso en la opinión pública.

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