La Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) puso en venta un nuevo grupo de inmuebles en abril de 2026, con casas, apartamentos, lotes y locales comerciales disponibles desde 81 millones de pesos en distintas regiones del país.

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El catálogo reúne más de 20 propiedades ubicadas en ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla y Villavicencio, además de municipios de Cundinamarca. La oferta incluye opciones tanto para compra de vivienda como para inversión, con distintos tamaños y rangos de precio.

Uno de los principales atractivos es el precio de entrada. Esta oferta hace parte de las estrategias de la Dian para poner en circulación activos bajo su control y facilitar el acceso a vivienda o inversión en distintas zonas del país.

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Cómo comprar los inmuebles de la Dian

Pese a que los bienes son de la Dian, estos son administrados por la Central de Inversiones S.A. (CISA), entidad encargada de su comercialización. El proceso se realiza principalmente mediante subasta o puja electrónica, por lo que el valor final puede variar según la demanda.

En este sentido, para participar, los interesados deben seguir los siguientes pasos:

Acceder al portal web de CISA

Registrar datos personales para habilitar la cuenta

Usar los filtros de búsqueda para ubicar los inmuebles de la DIAN

Seleccionar la propiedad de interés y revisar su ficha técnica

Consultar el registro fotográfico del inmueble

Dar clic en la opción “Quiero comprar”

Completar el formulario con la propuesta de pago para entrar en la puja

Antes de presentar una oferta, se recomienda revisar el estado físico del inmueble, su situación jurídica y las condiciones del proceso, ya que se trata de bienes administrados por el Estado.

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Lista de inmuebles que vende la Dian con precios y características

Dentro de la oferta nacional se destacan algunos activos con dimensiones y valores específicos, que responden a distintos perfiles de inversión:

Lote en Soacha: 7.173 m² por $ 2.761.605.000

Apartamento en Cali: 57,35 m² por $ 152.551.000

Casa en Barranquilla: 732 m² por $ 885.688.726

Oficina en Bogotá: 18,02 m² por $ 81.270.000

Casa en Cota: 998 m² por $ 1.509.028.680

Apartamento en Suba (Bogotá): 72 m² por $ 397.523.223

Estos valores reflejan la variedad del portafolio, con alternativas que van desde propiedades de menor costo hasta terrenos y viviendas de gran extensión.

Esta oferta hace parte de la estrategia de la Dian para poner en circulación activos bajo su control y facilitar su acceso a ciudadanos e inversionistas en diferentes zonas del país.

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