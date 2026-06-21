El preconteo de votos de la segunda vuelta presidencial en Colombia entró en una fase de máxima tensión y suspenso. Tras el cierre de las urnas a las 4:00 p. m. de este domingo 21 de junio, el procesamiento de los datos por parte de la Registraduría Nacional avanza a paso firme, dibujando un escenario de “foto finish” que mantiene al país entero con el corazón en la mano.

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La diferencia entre los dos aspirantes a la Casa de Nariño es tan estrecha que los principales analistas y periodistas de los medios de comunicación han hecho un llamado categórico a la prudencia. Uno de los primeros en reaccionar ante la velocidad del conteo fue el reconocido periodista Néstor Morales, quien a través de los micrófonos radiales lanzó una advertencia clara para enfriar los ánimos de las campañas: “Guarden los voladores, todavía no es para celebrar. Les sugiero a todos los que cantan victoria o a los que se declaran derrotados. Guarden un poco la paciencia”, sentenció el comunicador.

Los datos oficiales parciales reflejan una competencia milimétrica en las urnas, donde la ventaja se disputa voto a voto en cada una de las mesas escrutadas en las 35 seccionales del territorio nacional:

Candidato / Opción Porcentaje 90% Votos Totales Abelardo De La Espriella 49,93 12.268.482 Votos Iván Cepeda 48.43% 11.900.791 Votos Voto En Blanco 1.63% 402.003 Votos

Con una brecha que apenas supera el 90 % de escrutinio entre De La Espriella y Cepeda, ningún sector puede reclamar un triunfo definitivo en este balotaje histórico para el periodo constitucional 2026-2030. El flujo de los datos provenientes de las regiones de la periferia y de las grandes capitales del país será determinante en los próximos minutos para consolidar una tendencia irreversible. Las autoridades electorales continúan transmitiendo los boletines oficiales bajo estrictas medidas de seguridad para garantizar la transparencia total de los escrutinios.

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