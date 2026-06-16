Por: El Espectador

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La representante a la Cámara, Catherine Juvinao, sale del partido Alianza Verde tras 41 votos a favor. Esto sucede tras una solicitud de escisión que presentó la representante, quien ha estado en contra de las posturas de esta colectividad al ligarse al Pacto Histórico y la campaña de Iván Cepeda, razón por la que presentó una propuesta para conformar un colectivo aparte.

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Esto, además, se motivó por la postura del partido que le impidió acompañar la campaña de Claudia López a la Presidencia. Ahora, tras la decisión del partido, el Consejo Nacional Electoral (CNE), deberá ratificar la decisión.

Además agregan: “El Partido Alianza Verde aprueba la escisión del sector liderado por la Representante a la Cámara Catherine Juvinao Clavijo”. En este bloque también suenan nombres como el de Julián Sastoque y Angélica Lozano.

En cuanto a la reposición de votos, el partido aseguró que se le girará el monto correspondiente “cuando el Fondo Nacional de Financiación Política realice el giro de los mismos al Partido Alianza Verde”.

Por su parte, el senador de oposición Jonathan Pulido ‘Jota Pe’ Hernández también estaba impulsando su escisión en un acuerdo que incluía un “bajo perfil” por parte del congresista en el apartado internacional. Ese punto le permitiría tener el favor de las mayorías “progresistas” de la colectividad y como contó El Espectador, le permitió incluso avanzar a la construcción de acuerdo jurídico para buscar su salida.

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Sin embargo, a pesar del cumplimiento de los acuerdos e incluso, de tener los votos, en la jornada del pasado 4 de junio hubo un cambio en el rumbo en su proceso. Aunque en la cita obtuvo 41 votos -la misma cantidad que Juvinao- que le permitirían su salida, voces a la interna del colectivo señalan que ‘Jotape’ necesitaría de mayorías cualificadas, es decir 42 votos, para poder salir del Verde.

A pesar de la contradicción, ahora ambas salidas están en manos del CNE, quien será el encargado de determinar si se hace oficial la salida de los congresistas.

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