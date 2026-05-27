Momentos de tensión se vivieron durante la madrugada de este miércoles 27 de mayo en Riohacha (La Guajira), luego de que se registrara un ataque con explosivos contra el Batallón de Infantería Mecanizada Cartagena No. 6, ubicado sobre la Troncal del Caribe.

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De acuerdo con reportes de Blu Radio, la detonación ocurrió cerca de la instalación militar y provocó una rápida reacción de unidades del Ejército Nacional y la Policía, que desplegaron un operativo de seguridad en la zona para verificar la situación y evitar nuevos hechos violentos.

Después del ataque, las autoridades ordenaron el cierre preventivo de la Troncal del Caribe mientras avanzaban las labores de inspección y control alrededor del batallón. La restricción vehicular provocó afectaciones en la movilidad hacia distintos sectores de La Guajira.

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Según Caracol Radio, se reportan 12 personas heridas, entre ellas soldados. Hasta el momento se descartan víctimas mortales. Imágenes difundidas por el citado medio muestra graves afectaciones a una estructura.

#Atención Un ataque con explosivos contra el Batallón de Infantería Mecanizada Cartagena No. 06 se registró en la madrugada de este miércoles en Riohacha, La Guajira. La Troncal del Caribe permanece cerrada mientras Policía y Ejército mantienen control de la zona. El reporte… pic.twitter.com/fycigkHwh8 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 27, 2026

Habitantes cercanos al lugar reportaron momentos de miedo luego de escuchar la fuerte detonación durante la madrugada. En redes sociales comenzaron a circular videos y mensajes relacionados con el ataque contra la unidad militar.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades competentes, que intentan establecer quiénes estarían detrás del atentado y cuál era el objetivo de la acción violenta registrada en la capital de La Guajira.

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