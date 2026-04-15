Se trata del Partido Conservador, que este miércoles anunció que apoyará a la candidata Paloma Valencia y será su gran apuesta para las elecciones presidenciales del 31 de mayo próximo.

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El encargado de hacer pública la noticia fue el presidente de esa colectividad, el senador Efraín Cepeda, que destacó que se trata de una decisión unánime del partido y se irán con todo el apoyo para que Valencia pase a segunda vuelta presidencial.

“No es una decisión improvisada, viene de mucho tiempo atrás, de consulta con nuestras bases y bancadas. Pero es una larga historia de 12 años en el Congreso junto a Paloma Valencia y en estos años son muchas las victorias que hemos obtenido unidos”, explicó Cepeda.

Seguido, destacó que, durante la trayectoria de Paloma Valencia en el Senado, se han logrado muchos proyectos y se han frenado iniciativas como reformas tributarias que golpean el bolsillo de los colombianos, la reforma política y también se combatió el transfuguismo.

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“Muchas las luchas en defensa de la democracia que hemos dado juntos. De manera que hoy se da esta confluencia”, agregó el senador conservador.

Interrogado por Blu Radio sobre si este apoyo es de obligatorio cumplimiento para todos los militantes en el Partido Conservador, Efraín Cepeda explicó que sí y que habrá una veeduría muy fuerte. Estarán vigilantes para que se cumpla esta determinación, enfatizó.

Además, amenazó con que habrá sanciones e, incluso, pérdida de investidura para quienes no acaten la decisión que tomó el directorio Conservador.

¿Cuántos votos sacó el Partido Conservador en las elecciones de marzo de 2026?

Ese movimiento político mantuvo su relevancia histórica en los comicios pasados y se consolidó como una de las fuerzas de contención y equilibrio en el nuevo Congreso. A continuación, su desempeño en las votaciones recientes:

Resultados en el Senado de la República

En la cámara alta, el conservatismo logró mantener una bancada sólida que será decisiva para la conformación de coaliciones de gobierno o de oposición.

Curules alcanzadas: el partido logró 16 curules en el Senado (una cifra que mantiene su promedio histórico de la última década).

Votación total (Senado): alcanzó aproximadamente 2.150.000 votos.

Hay que mencionar que la lista fue impulsada por fuerzas electorales regionales, especialmente en los departamentos de Antioquia, Conservatismo de la Costa (Bolívar y Córdoba) y el Gran Santander.

Resultados en la Cámara de Representantes

En la Cámara, donde el peso regional es determinante, el “azul” reafirmó su poderío territorial.

Curules alcanzadas: Obtuvo 27 escaños.

Votación total (Cámara): Sumó cerca de 2.300.000 votos a nivel nacional.

Liderazgo Regional: el partido se consolidó como la primera fuerza en departamentos tradicionalmente conservadores y logró recuperar terreno en el Eje Cafetero y Nariño.

El total logrado en marzo pasado para Cámara y Senado fue de 4’450.000 votos.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.