Por estos días, cuando se agita más el escenario político en torno a las elecciones del próximo 31 de mayo, cobra importancia el tema de los debates, que se convierten en escenarios para conocer con más detalles las propuestas de los candidatos y, por qué no, sacar de dudas a la población compuesta por los indecisos.

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En esa línea, la decisión del candidato Iván Cepeda de ausentarse de los debates presidenciales ha sido uno de los puntos más polémicos y, a la vez, estratégicos de la contienda actual y esto lo han sabido aprovechar sus contendores, que han acudido a otros escenarios, como el Congreso de la República, para debatir con el candidato que lidera las encuestas.

Según el candidato Cepeda, no asiste a los debates porque son formatos de los grandes medios de comunicación y se convirtieron en “escenarios de descalificación personal y no de confrontación de ideas”. Así lo dio a conocer en la consulta del Pacto Histórico, llevada a cabo en octubre del año pasado. Desde entonces, ha mantenido una agenda de plazas públicas y encuentros sectoriales, emulando en parte la estrategia que utilizó Gustavo Petro en ciertos tramos de la campaña de 2022.

(Vea también: “Usted es un criminal”: fuerte agarrón de Cepeda y Ciro Ramírez en el Senado; Petro reaccionó)

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Precisamente, por estos días se viralizó en redes sociales una posición que el entonces candidato Petro manifestó en una de sus campañas a la presidencia, probablemente en los comicios de 2022, cuando enfrentó a Rodolfo Hernández.

En ese momento, el hoy presidente aseguraba que era antidemocrático no asistir a debates, algo que hoy sí es bien visto para el candidato de su movimiento político.

“Alguien que se niegue al debate no es un demócrata y que sería de un inmenso peligro para la democracia escoger a alguien que se niega a debatir”, afirmó Petro hace varios años, en el marco de una contienda electoral similar a la actual.

Esta es la grabación del hoy presidente que vuelve a ser viral en estos días, a poco más de un mes de la primera vuelta presidencial:

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¿Por qué Iván Cepeda no asiste a debates presidenciales?

Esta decisión del candidato del Pacto Histórico se podría argumentar en torno a tres razones estratégicas:

Al ser el candidato que representa el continuismo de las políticas del actual Gobierno, Cepeda sabe que en un debate multilateral se convierte en el blanco de ataque de todos los sectores (derecha, centro y sectores independientes). Al no asistir, fragmenta la narrativa de sus oponentes. Algo que también ha desatado rechazo entre varios sectores.

El candidato de izquierda ha sostenido que los debates organizados por los grandes conglomerados mediáticos carecen de imparcialidad. Su estrategia busca deslegitimar estos espacios para fortalecer sus propios canales de comunicación, en su mayoría redes sociales o bodegas.

Su estrategia busca deslegitimar estos espacios para fortalecer sus propios canales de comunicación, en su mayoría redes sociales o bodegas. Su campaña sostiene que el debate real está en el territorio. Al ausentarse de los estudios de televisión, radio y hasta Internet, utiliza ese tiempo para realizar correrías por departamentos clave como Nariño, Cauca y el Caribe, reforzando su base popular y zonas del país en las que es muy fuerte el petrismo.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.