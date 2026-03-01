Makro activó una nueva fase de su estrategia comercial para dinamizar el consumo en quincena y en el cierre e inicio de mes, con descuentos en diferentes categorías y beneficios adicionales atados a su manilla promocional.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Nuevo competidor de Oxxo en Colombia reveló planes para quitarle clientes: “Mejorar la calidad”)

Durante la primera semana del evento, del 27 de febrero al 5 de marzo, los clientes podrán encontrar rebajas en productos de consumo frecuente. Entre las ofertas anunciadas está el 50 % de descuento en máquinas y repuestos de afeitar, así como hasta el 50 % en la segunda unidad de carnes frías Aro en referencias seleccionadas.

También se reportan descuentos de hasta el 40 % en productos de limpieza, como enjuagues orales y detergentes en polvo, además de frutas y verduras específicas. En el portafolio de congelados marca McCain habrá rebajas del 35 %, mientras que en categorías como proteínas, granos, aceites, pastas, lácteos —queso, mantequilla, yogures y bebidas lácteas— y artículos de cuidado personal, los descuentos pueden llegar hasta el 30 %.

Lee También

Las marcas propias Aro tendrán reducción del 20 %, y en licores seleccionados —entre whiskys, vinos y cervezas— los descuentos oscilarán entre el 15 % y el 25 %.

Cuál es la manilla de Makro

Uno de los mecanismos centrales es la entrega de la llamada ‘Makromanilla’ a quienes hagan compras iguales o superiores a 200.000 pesos en tiendas físicas. Este elemento, que cuenta con cinco diseños coleccionables, permite activar rebajas adicionales al momento de pagar.

Al presentarla en caja, el cliente puede acceder a un 5 % adicional en cientos de productos del volante y a un 10 % extra en categorías seleccionadas como lácteos, azúcares, aromáticas, productos marca Colanta y granolas. Además, existen referencias específicas que solo aplican con la manilla y cuyos descuentos pueden ir del 30 % al 50 %.

La dinámica apunta a concentrar beneficios en el momento de la compra y está disponible en las 21 tiendas Makro del país, hasta agotar existencias y bajo los términos y condiciones publicados por la compañía.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.