El exalcalde de Medellín Daniel Quintero será el nuevo superintendente de Salud, en reemplazo de Bernardo Camacho, según se conoció en las últimas horas.

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La hoja de vida de Quintero fue publicada en la página oficial de la Presidencia de la República de Colombia, paso previo habitual para oficializar nombramientos en el Gobierno .

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Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.