Un nuevo proceso judicial se abrió en medio de la crisis del sistema de salud. El Tribunal Administrativo de Antioquia inició un incidente de desacato contra altos funcionarios del Gobierno por el incumplimiento en pagos a hospitales y clínicas de Medellín.

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(Vea también: Viene cambio clave en varias EPS: decisión llega en medio de una dura crisis financiera)

Según informó Caracol Radio, la decisión involucra a los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de Hacienda, Germán Ávila Plazas, además de representantes de EPS intervenidas como Savia Salud y Nueva EPS, junto con el director de la ADRES, todos vinculados al proceso por no acatar una orden judicial previa.

El origen del caso se remonta a una acción impulsada por la Alcaldía de Medellín, que denunció el incumplimiento en el giro de recursos destinados a la red hospitalaria. La deuda señalada supera los 2,17 billones de pesos, monto que afecta directamente la operación de clínicas públicas y privadas.

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Tribunal fija plazo y advierte sanciones por incumplimiento

De acuerdo con lo expuesto por el alcalde Federico Gutiérrez, el tribunal otorgó un plazo de tres días para cumplir la orden judicial que exige el pago de las obligaciones pendientes.

En caso de incumplimiento, los funcionarios involucrados podrían enfrentar sanciones como multas de hasta 50 salarios mínimos e incluso medidas de arresto, además de eventuales consecuencias penales por desacato.

Atención ‼️

La justicia de nuevo nos da la razón: ayer interpusimos una solicitud urgente de desacato al Tribunal, y hoy nos acaban de notificar la apertura de desacato en contra del Ministro de Salud, Ministro de Hacienda, Director del Adres e interventores nombrados por Petro… pic.twitter.com/gcwmXeB2BP — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 15, 2026

Este proceso se da en medio de una creciente presión sobre el sistema de salud en Medellín, donde autoridades locales advierten sobre un deterioro en la prestación de servicios debido al flujo insuficiente de recursos.

La situación se conecta con decisiones judiciales previas que ordenaban garantizar pagos oportunos a hospitales, medidas que, según la Alcaldía, no se cumplieron dentro de los plazos establecidos.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.