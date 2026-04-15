El aterrizaje de Daniel Quintero en la Superintendencia Nacional de Salud empezó con polémica incluso antes de su posesión, luego de que su hoja de vida se publicara en la web oficial.

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A través de su cuenta en X, el exalcalde de Medellín soltó sus primeras cartas y lanzó un fuerte mensaje contra sectores políticos. “Desde la Superintendencia Nacional de Salud y con tecnología de punta, voy a desmantelar el cartel de la salud que el uribismo y neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos. ¿Cuántas madres han llorado a sus hijos, cuántos ancianos han muerto sufriendo porque las EPS prefieren el lucro antes que la vida?”, dijo.

Pero no se quedó ahí. También anticipó medidas que encendieron las alarmas en el sector político y de la salud. “Empieza la verdadera reforma: intervención total, vigilancia férrea y justicia para los que saquearon hospitales. ¡El pueblo recuperará su derecho a la vida! No más lágrimas por avaricia”, agregó.

Sus palabras dejaron más dudas que certezas. No explicó a qué se refiere con “intervención total” ni cómo se traducirán esas decisiones en acciones concretas dentro del sistema de salud, lo que elevó la incertidumbre.

Críticas arrecian por llegada de Quintero a Supersalud

El ruido político creció aún más por el contexto, teniendo en cuenta que el presidente Gustavo Petro también movió fichas en el sector salud con el nombramiento de Jorge Iván Ospina en la Nueva EPS, que atiende a millones de usuarios, lo que avivó las críticas.

Desde el Congreso, las reacciones no se hicieron esperar. El representante Andrés Forero lanzó pullas directas: “En plenas elecciones nombran a un politiquero cuestionado y acusado de robarse a Medellín a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Qué supone uno?”.

El congresista fue más allá en sus críticas contra el Gobierno. “Gustavo Petro perdió todo escrúpulo y toda vergüenza. En plena crisis de salud, nombra a Daniel Quintero como superintendente de salud, que no sabe de salud, pero sí de escándalos y está acusado de robarse Medellín. Desde el Congreso frenaremos sus arbitrariedades y desatinos”, añadió.

Desde Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez también reaccionó con dureza. “De no creer. Después de que creíamos que Petro había tocado fondo, puede todavía caer más bajo. Pondrá de Supersalud a quien se robó a Medellín. Seguramente la tarea es terminar de robarse lo que queda del sistema de salud en Colombia, que ellos mismos destruyeron. Todo esto mientras la gente muere esperando las medicinas y la atención médica en clínicas y hospitales del país. Vergonzoso. Absurdo”, dijo.

El mandatario local continuó con un mensaje aún más contundente. “Estas personas deben estar en la cárcel. Desde Medellín seguiremos alzando la voz. Desde Medellín seguimos resistiendo. Esto es un insulto para Medellín y para toda Colombia. Ese tipo ya está imputado y está en etapa de juicio por corrupción. Lo cierto de todo esto es que Petro realmente de lo único que sabe es rodearse de bandidos y premiar a los peores criminales”, agregó.

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El Centro Democrático tampoco guardó silencio y arremetió contra la designación. “¡Una bofetada a la ética pública! Sin el menor rastro de vergüenza, el Gobierno premia el saqueo: Daniel Quintero llega a la Supersalud blindado por la impunidad, a pesar de las 43 investigaciones que pesan sobre él y su círculo. Tras dejar a Medellín en cuidados intensivos, le entregan las llaves de la salud nacional. Es la estocada final: quien convirtió una ciudad en su botín personal no tiene autoridad moral para vigilar nuestra salud. ¡Es un insulto inaceptable!”, publicó la colectividad.

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