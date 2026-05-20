A casi una década del asesinato de Yuliana Samboní, el caso vuelve a tomar relevancia luego de que su padre entregara nuevas declaraciones en las que insiste en que aún existen aspectos que no encajan dentro de lo ocurrido el 4 de diciembre de 2016.

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De acuerdo con una entrevista concedida al periodista Rafael Poveda en el podcast ‘Más allá del silencio’, Juvencio Samboní expresó que, con el paso de los años, persisten dudas sobre la forma en que se desarrollaron los hechos y sobre algunos elementos que, según él, todavía no tienen una explicación clara dentro del proceso judicial.

El caso de la niña de siete años, ocurrido en Bogotá, marcó al país por la brutalidad del crimen y por el impacto social que provocó la condena del responsable, Rafael Uribe Noguera, quien fue sentenciado a más de cinco décadas de prisión por los hechos.

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“Ahí también me he quedado con una duda, si él fue solo o fue alguien, otro que le ayudó. No sé cómo hizo, para él ir manejando y que fuera sosteniéndola a ella con la fuerza que tenía o algo así”, indicó el hombre en diálogo con el mencionado periodista.

En sus recientes declaraciones, Juvencio Samboní aseguró que hay detalles que lo siguen inquietando y que lo llevan a cuestionarse algunos momentos clave de la investigación, pese a las decisiones adoptadas por la justicia colombiana.

El padre de la menor también reiteró en diferentes espacios el impacto emocional y familiar que dejó el caso, así como las dificultades que han enfrentado desde entonces para reconstruir su vida lejos de Bogotá.

Caso Yuliana Samboní: dudas que tiene el padre de la menor

El asesinato de la menor continúa siendo uno de los hechos más recordados en Colombia por la conmoción que causó y por las últimas declaraciones de su padre, quien puso sobre la mesa varios interrogantes que, para él, no se resuelven todavía.

“Ella gritaba duro. Nosotros no sentimos ni gritos ni nada”, recordó, al explicar que esa situación sigue sin tener sentido para él incluso después de todos estos años. “¿Qué pasó ahí? Si actuó solo o alguien le ayudó, no sé. Único lo sabrá Dios y lo sabrá él”, agregó.

El testimonio del padre mantiene viva la conversación sobre lo ocurrido en el barrio Bosque Calderón, en el oriente de la capital, al cumplirse una década de los lamentables hechos.

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