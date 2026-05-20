Las investigaciones por la muerte de Yulixa Toloza comenzaron a revelar nuevas hipótesis sobre las complicaciones médicas que habría sufrido durante un procedimiento estético practicado en un centro clandestino del sur de Bogotá.

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(Vea también: Sale a la luz dato que permitió hallar cuerpo de Yulixa Toloza; señal que ayudó a identificarlo)

De acuerdo con información difundida por El Tiempo, Medicina Legal y los investigadores analizan varias posibilidades relacionadas con el deterioro de salud que presentó la mujer luego de someterse a una lipólisis láser con sedación.

Una de las hipótesis que más fuerza toma apunta a una posible trombosis derivada del procedimiento estético. Además, los expertos también evalúan si la dosis que Ketamina, sedante aplicado durante la intervención, se aplicó en dosis letales o si habría provocado complicaciones severas en su organismo.

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Además, de acuerdo con el rotativo, las autoridades no descartan que durante la cirugía se hubiera presentado la perforación de un órgano vital, como un pulmón, situación que habría desencadenado un rápido deterioro físico de Yulixa Toloza pocas horas después de la intervención.

Otro de los puntos bajo análisis corresponde a las condiciones en las que se practicó el procedimiento. Investigadores intentan establecer si el lugar contaba con equipos médicos adecuados y con capacidad de respuesta ante una emergencia clínica.

Videos conocidos posteriormente muestran a la mujer en delicado estado de salud luego de salir del establecimiento. En las imágenes se le observa desorientada, con dificultad para caminar y visiblemente afectada físicamente después de la cirugía estética.

¿Cuándo murió Yulixa Toloza?

Las primeras conclusiones de Medicina Legal señalan que Yulixa Toloza habría fallecido el mismo miércoles 13 de mayo en la noche, pocas horas después de practicarse la lipólisis láser en el centro clandestino del sur de Bogotá.

Aunque el cuerpo fue encontrado varios días después en una zona boscosa entre Apulo y Anapoima y presentaba un avanzado estado de descomposición, los expertos lograron confirmar plenamente su identidad mediante huellas decadactilares obtenidas durante la inspección forense.

Investigadores también explicaron que las altas temperaturas del lugar donde abandonaron el cuerpo aceleraron el proceso de descomposición. Sin embargo, la denominada “ventana de muerte” permitió aproximar la hora del fallecimiento y reforzó la hipótesis de que murió horas después del procedimiento estético.

Por ahora, Medicina Legal continúa adelantando los análisis forenses para establecer oficialmente la causa exacta de la muerte de Yulixa Toloza.

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