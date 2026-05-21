Luego de que Medicina Legal confirmara científicamente que el cuerpo hallado en Apulo (Cundinamarca) corresponde a la estilista Yulixa Toloza, de 52 años, las autoridades colombianas concentran sus esfuerzos en que el brutal crimen no quede en la impunidad. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación se acaba de estrellar contra un enorme e histórico muro legal para lograr que tres de los principales sospechosos respondan ante los tribunales del país.

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El caso mantiene tras las rejas a cinco personas detenidas en dos operativos relámpago. Los dos primeros, identificados como Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, cayeron en Cúcuta y ya empezaron sus audiencias preliminares.

La encrucijada radica en los otros tres implicados clave capturados el pasado martes en territorio venezolano (en los estados de Aragua y Portuguesa): María Fernanda Delgado (dueña de la estética de Venecia), Edison Torres (su pareja sentimental) y David Ramos (enfermero del lugar). Los tres son de nacionalidad venezolana, según informó El Tiempo.

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Aunque la Fiscalía colombiana insiste en que el Tratado Bolivariano de Extradición de 1911 sigue vigente y mantiene comunicación con Caracas, abogados expertos en derecho penal consultados por el citado medio aseguran que el traslado de los sospechosos a Colombia es, en la práctica, inviable.

El principal impedimento es el artículo 69 de la Constitución de Venezuela, el cual prohíbe de forma tajante la extradición de sus nacionales. A esto se suma el artículo sexto del Código Penal de ese país.

“La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo, pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de la parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciera pena por la ley venezolana”, explicó la abogada Paula Cadavid.

El penalista Francisco Bernate fue aún más pesimista y calificó de “imposible” que el régimen de Nicolás Maduro ceda en este caso, recordando un doloroso antecedente judicial: el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Barú.

“A Gabriel Salinas, uno de los capturados por el homicidio de Marcelo Pecci, lo capturaron en Venezuela. Empezamos a hacer los trámites y nunca lo enviaron, por eso digo que es prácticamente imposible que pase ahora con lo de Yulixa”, sentenció Bernate.

Los expertos recordaron la reciente pirueta judicial con el barranquillero Alex Saab, señalado testaferro de Maduro. Para ser entregado a los Estados Unidos, las autoridades venezolanas tuvieron que revocarle la ciudadanía y apelar a la figura de la deportación, no de la extradición.

Bernate aclaró que Venezuela solo rompe su regla en eventos muy específicos: si el procesado tiene doble nacionalidad, si sus documentos de identidad son fraudulentos o si se comprueba que no nacieron en ese país. Si la dueña de la estética y sus cómplices demuestran que son venezolanos legítimos, no pisarán suelo colombiano.

A pesar del descorazonador panorama, los penalistas aclararon que la negativa de extradición no significa que los señalados asesinos quedarán libres. El plan B de Colombia apunta a activar los convenios de cooperación internacional para que sean juzgados y paguen cárcel en Venezuela, utilizando el arsenal de pruebas técnicas recopiladas por la Sijín de Bogotá (como los videos y el macabro rastreo del carro por siete peajes).

Fuentes de la Fiscalía confirmaron que ya se encuentran analizando minuciosamente estas vías jurídicas junto al Ministerio Público venezolano en Caracas para que el homicidio y posterior desaparición de Yulixa Toloza reciba el castigo penal que corresponde, así sea al otro lado de la frontera.

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