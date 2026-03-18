A diferencia de empresas que dieron un paso al costado en Colombia, el centro comercial Diverplaza (ver mapa) se la juega con una apuesta y anunció un ambicioso plan de expansión en Bogotá con una inversión proyectada de $ 100.000 millones de pesos hacia el año 2030.

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Según confirmó la gerente general, Carolina Vergara, la estrategia busca trascender el concepto tradicional de comercio para incursionar con fuerza en el sector inmobiliario y de servicios. Así lo contó en el diario La República.

La apuesta principal de este desarrollo es la construcción de una torre de uso mixto que contará con 16 pisos de altura. Este edificio integrará soluciones de vivienda moderna con espacios diseñados para el trabajo colaborativo o coworking, además de fortalecer la oferta en servicios de salud para los habitantes de la zona.

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“Dentro de nuestro plan a 2030, tenemos planes de un proyecto de uso mixto dentro de Diverplaza, un proyecto de vivienda donde vamos a tener dos edificios de más o menos 16 pisos. Un edificio será de vivienda y el otro edificio de uso mixto, que puede ser coworkings, con IPS y BPO, queremos atraer compañías que sigan generando empleo en la localidad”, afirmó la gerente general.

Al cierre de 2025, el complejo ya ejecutó cerca de $ 5.600 millones de pesos destinados a la modernización de su infraestructura y la atracción de marcas de alto impacto.

“Ya hemos ejecutado más o menos $ 15.000 millones en nuestros planes maestros que arrancaron desde el 2022 hasta el 2025. Este año vamos a invertir más o menos $ 4.000 millones de pesos más en infraestructura del centro comercial”, explicó Vergara.

Entre las novedades más esperadas se encuentra la apertura de una tienda Adidas de 534 metros cuadrados, programada para mayo de este año, que se sumará a la reciente incorporación de una sede de Compensar.

Este giro hacia el uso mixto representa un hito para Diverplaza y el occidente de la ciudad, al consolidar un ecosistema donde convergen el hogar, el empleo y el bienestar en un solo lugar. Con estas inversiones, el centro comercial se prepara para liderar la transformación urbana del sector, adaptándose a las nuevas necesidades de los consumidores y residentes locales.

¿Quién es el dueño de Diverplaza en Colombia?

Diverplaza, uno de los centros comerciales más emblemáticos del occidente de Bogotá, no pertenece a un único dueño individual, sino que su propiedad y administración recaen en una estructura corporativa sólida. La propiedad del complejo está en manos de Alianza Fiduciaria, actuando como vocera del fideicomiso que agrupa a diversos inversionistas institucionales y privados. Este modelo de propiedad horizontal y fiduciaria permite que el centro comercial sea gestionado como un activo inmobiliario de alto rendimiento.

La gestión estratégica y operativa del centro comercial es ejecutada por un equipo profesional liderado actualmente por Carolina Vergara, quien se desempeña como gerente general.

El centro comercial es un proyecto desarrollado originalmente bajo la visión de inversionistas que buscaron transformar la localidad de Engativá, consolidando lo que hoy se conoce como un ecosistema de servicios y comercio.

Para comprender la estructura de propiedad y gestión de Diverplaza, es importante destacar los siguientes puntos clave:

Fideicomiso inmobiliario: la propiedad legal está blindada a través de una fiducia, lo que garantiza la transparencia en el manejo de los recursos y las utilidades para los inversionistas.

la propiedad legal está blindada a través de una fiducia, lo que garantiza la transparencia en el manejo de los recursos y las utilidades para los inversionistas. Inversionistas institucionales: gran parte de la participación pertenece a fondos que ven en el sector de centros comerciales una fuente estable de renta, permitiendo inversiones masivas como el plan de $100.000 millones proyectado a 2030.

gran parte de la participación pertenece a fondos que ven en el sector de centros comerciales una fuente estable de renta, permitiendo inversiones masivas como el plan de $100.000 millones proyectado a 2030. Administración independiente: a diferencia de otros centros comerciales que pertenecen a una sola familia, Diverplaza opera bajo una administración profesional que reporta a una junta directiva compuesta por representantes de los inversionistas.

a diferencia de otros centros comerciales que pertenecen a una sola familia, Diverplaza opera bajo una administración profesional que reporta a una junta directiva compuesta por representantes de los inversionistas. Alianzas estratégicas: marcas como Compensar y grandes superficies actúan como socios ancla, aunque no son dueños del complejo total, sí poseen derechos de uso y participación vitales para la operación.

Este modelo ha permitido que Diverplaza evolucione de un centro comercial tradicional a un proyecto de uso mixto que pronto incluirá torres de vivienda y oficinas de BPO.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.