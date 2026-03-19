Un nuevo hecho de violencia sacudió la localidad de Chapinero, en Bogotá, luego de que un hombre fuera asesinado a tiros dentro de un bar en la noche del sábado 14 de marzo. Las autoridades ya adelantan investigaciones para esclarecer lo ocurrido, mientras un video de seguridad se convierte en pieza clave para dar con los responsables.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información preliminar, la víctima es un hombre de 45 años que se desempeñaba como administrador del establecimiento donde ocurrió el ataque. Aunque el nombre de esta persona no se ha revelado, el video muestra claramente que el ataque iba dirigido directamente a él. El crimen se produjo al interior del local, cuando un sujeto armado ingresó al lugar y, sin mediar palabra, abrió fuego en repetidas ocasiones contra él.

Las primeras hipótesis apuntan a que el atacante habría planeado cuidadosamente su ingreso al bar. Según versiones conocidas, el hombre habría coordinado previamente un encuentro con una de las trabajadoras del establecimiento, lo que le permitió entrar sin levantar sospechas. Una vez dentro, sacó un arma de fuego y disparó directamente contra el administrador.

En medio del pánico, otro trabajador que se encontraba detrás del mostrador reaccionó ocultándose para evitar resultar herido. Tras cometer el crimen, el sicario huyó rápidamente del lugar y abordó una motocicleta en la que lo esperaba un cómplice, con quien escapó sin dejar rastro inmediato.

Lee También

Las cámaras de seguridad del establecimiento y del sector registraron tanto el momento del ataque como la huida de los responsables. Estas grabaciones ya están en manos de la Policía y son consideradas fundamentales para identificar a los implicados y reconstruir los hechos con mayor precisión.

Hasta ahora, no se han conocido pronunciamientos por parte de los familiares de la víctima, ni tampoco declaraciones del testigo que presenció el ataque dentro del bar. Se presume que el administrador murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Por su parte, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que las autoridades se encuentran en plena recolección de pruebas. “Estamos en toda la etapa de recolección de evidencias y materiales probatorios para determinar cuáles fueron los móviles”, señaló.

El oficial también indicó que ya se tiene identificado el modo de escape del agresor, lo que podría facilitar su pronta captura. Mientras tanto, este caso vuelve a encender las alarmas sobre los hechos de sicariato en la capital y deja varias preguntas abiertas sobre los móviles detrás de este crimen.

* Pulzo.com se escribe con Z