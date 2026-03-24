Un grave hecho de violencia e inseguridad sacude al municipio de Soacha (Cundinamarca). En la noche de este lunes festivo, 23 de marzo, un menor de apenas 14 años resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca durante un intento de hurto. El joven fue agredido cuando se resistió a que un grupo de delincuentes le arrebatara sus pertenencias, específicamente una gorra.

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Según la información proporcionada por el periodista ‘Gato’ Gómez, el ataque ocurrió mientras la víctima salía de un centro comercial en compañía de sus amigos con destino a su hogar. En el trayecto, fueron abordados por otro grupo de menores de edad, cuyas edades oscilarían entre los 14 y 15 años.

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Los asaltantes no solo le quitaron la gorra, sino que pretendían despojarlo de su teléfono celular. Ante la negativa del adolescente, uno de los agresores le propinó una puñalada que dejó el cuchillo incrustado en su ojo derecho.

#OjoDeLaNoche • Adolescente fue agredido en el rostro por robarle una gorra.

• Enorme trancón en la vía Melgar-Bogotá.

• Capturan a ladrones de vivienda en Tabio.

• Conductor logró evitar que le robaran la camioneta: quedó en video. pic.twitter.com/dls3OyqNhK — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 24, 2026

Actualmente, el menor permanece en el Hospital Cardiovascular de Soacha bajo un estado de coma inducido. El padre de la víctima ha manifestado su angustia debido a que el joven se encuentra a la espera de un especialista que pueda intervenirlo quirúrgicamente.

La situación se ha tornado crítica, pues la familia denuncia una atención deficiente en el centro asistencial. Aseguran que, tras seis horas de espera, no ha sido valorado por el personal idóneo debido a la falta de especialistas disponibles en ese momento.

La familia relató que la respuesta médica se ha limitado a trámites administrativos, como esperar la contestación de un correo electrónico para gestionar un traslado a Bogotá o contactar a la EPS en un día festivo. Mientras tanto, las autoridades ya monitorean a los responsables, quienes se encuentran en libertad, para dar con su paradero y judicializarlos por este ataque.

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