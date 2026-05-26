Un nuevo hecho sicarial ocurrido en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá, volvió a encender las alarmas alrededor de una familia dedicada al negocio de las carnes y que ya había sido golpeada por la violencia semanas atrás. El Tiempo reveló que la víctima del ataque registrado este martes 26 de mayo era primo de Yahir Ruiz Rojas, el empresario cárnico que sobrevivió a un atentado en Usaquén hace apenas un mes.

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La víctima fue identificada como Josélito Rojas González, quien trabajaba en el local Fruvcampo y fue asesinado a tiros en la puerta del establecimiento. El crimen ocurrió en plena mañana y es investigado por las autoridades como un nuevo caso relacionado con la cadena de hechos violentos que rodean a miembros y allegados de esta familia.

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En el caso de Yahir Ruiz Rojas, atacado en abril de este año en una carnicería de Usaquén, El Tiempo estableció que el empresario logró salvarse gracias al chaleco blindado que llevaba puesto y a que él y dos de sus empleados respondieron con armas personales al ataque de los sicarios. Ruiz es propietario de la cadena Frigo Montreal.

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La situación tomó aún más relevancia luego de conocerse que varios familiares y personas cercanas a este círculo han sido asesinadas en circunstancias similares. Según el diario capitalino, cuatro allegados a la familia han muerto recientemente en hechos que son materia de investigación por parte de la Fiscalía.

Uno de esos casos fue el de Mauricio Rojas González, también primo de Yahir Ruiz, quien fue asesinado el 27 de septiembre de 2024 en el barrio Normandía, en Bogotá. Documentos conocidos por El Tiempo señalan que la víctima era propietaria de varios negocios relacionados con la distribución de carnes, entre ellos Club de Carnes 100 por ciento Novillo y Distribuidora de Carnes Finas MR.

Yander Ruiz Rojas, hermano de Yahir, confirmó el parentesco entre las víctimas, aunque aseguró que no saben si existe una conexión directa entre todos los ataques. También dijo que su hermano no había recibido amenazas previas. Sin embargo, el caso sigue rodeado de interrogantes, especialmente porque El Tiempo reveló además que otro hermano de la familia, Ferley Ruiz Rojas, pagó una condena de 20 años por homicidio y que dos conocidos del municipio de Sucre también fueron asesinados recientemente en Bogotá.

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