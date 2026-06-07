Se presentó una emergencia este domingo 7 de junio en Bogotá, luego de que reportaran que el popular tren de la Sabana se descarrilara. La locomotora se movilizaba sobre las 6:30 de la tarde por la carrera 30 con calle 63, cuando uno de los vagones se salió del ferrocarril.

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Esto causó que el tren, usado principalmente para fines turísticos por la región de la sabana en Cundinamarca, detuviera su marcha cuando las talanqueras para detener el paso vehicular estaban abajo.

Debido al incidente, los carros y motos que transitaban por la 30 y la 63, muy concurrida de por sí, se detuvieran.

En el lugar hubo trancón por el incidente, mientras llegaron autoridades para solucionar el percance con el vagón y restablecer la movilidad vehicular.

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Afortunadamente, las entidades de tránsito confirmaron que la situación no dejó heridos, más allá del susto.

El tren de la Sabana es uno de los atractivos turísticos más simbólicos de Bogotá. Sin embargo, también ha sido foco de graves accidentes que involucran a vehículos particulares y a civiles, lo que ha dejado numerosas víctimas fatales.

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