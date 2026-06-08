El Ministerio de Transporte aclaró que la versión que circuló en redes sociales y algunos espacios informativos sobre un supuesto descarrilamiento del Tren de la Sabana con 600 pasajeros a bordo, no corresponde a lo que ocurrió durante la jornada del domingo 7 de junio.

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La cartera de Transporte explicó que el incidente estuvo relacionado con un coche que presentó una novedad técnica durante el recorrido de la mañana. La falla estaba asociada al sistema de suspensión, razón por la que el vehículo fue retirado de manera preventiva y dejado en la estación de Usaquén para evitar cualquier inconveniente posterior.

Mintransporte aclara supuesto descarrilamiento del Tren de la Sabana con 600 pasajeros

El coche involucrado no transportaba pasajeros cuando se detectó el problema y tampoco continuó operando durante el resto del día. Esto significa que ninguno de los usuarios del servicio turístico estuvo expuesto a riesgos por cuenta de la situación que se presentó.

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#BOGOTÁ. La tarde de este 07JUN, se descarriló el tren de la Sabana. El Cuerpo de Bomberos de Bogotá confirmó que no se reportan personas heridas tras la emergencia. En este momento las autoridades de tránsito mantienen restricciones viales y desvíos sobre la Av. NQS hacia el… pic.twitter.com/XPIgGovzsA — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) June 8, 2026

Más tarde, una locomotora trasladó el coche averiado hacia un taller ubicado en el kilómetro 5 para adelantar las revisiones correspondientes. Fue durante ese desplazamiento, cerca del paso a nivel de la avenida NQS con calle 64, donde ocurrió el descarrilamiento del equipo que estaba siendo movilizado.

El hecho obligó a que el Tren de la Sabana que sí estaba cumpliendo con su recorrido programado redujera la velocidad y presentara una demora temporal. No obstante, la afectación al servicio fue limitada y tuvo una duración cercana a los 30 minutos.

El Mintransporte informa que fue levantado el plan de contingencia del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC), tras la normalización de la operación del sistema.

Empresas, generadores de carga, puertos, la DITRA y demás actores del sector ya pueden operar con normalidad pic.twitter.com/PD0p2kA2Jq — MinTransporte (@MinTransporteCo) June 8, 2026

Finalmente, el Ministerio de Transporte confirmó que no hubo personas lesionadas ni situaciones de peligro para los pasajeros. Además, activaron los protocolos correspondientes para atender la novedad y restablecer las condiciones normales de operación y movilidad en el sector, buscando evitar mayores afectaciones durante la jornada.

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