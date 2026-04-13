En las terminales aéreas y estaciones de transporte más concurridas del mundo, una tendencia poco convencional ha captado la atención de los viajeros: envolver el pasaporte en papel de aluminio. Aunque a simple vista parezca una medida exagerada o un truco de ficción, este método responde a una creciente preocupación por la seguridad digital y la protección de datos personales en tránsito.

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Para entender por qué se utiliza este material de cocina, primero es necesario comprender la naturaleza de los documentos actuales. La mayoría de los pasaportes modernos son electrónicos o ‘biométricos’. Estos ejemplares incorporan un chip de identificación por radiofrecuencia (RFID) que almacena de forma digital la fotografía del titular, su nombre completo, fecha de nacimiento y otros metadatos biográficos.

Si bien esta tecnología agiliza los procesos migratorios, también abre una puerta a la vulnerabilidad. Sin una protección adecuada, un delincuente equipado con un lector RFID de bajo costo podría, en teoría, capturar la información del chip sin necesidad de contacto físico. A esta modalidad de robo, que ocurre simplemente al pasar cerca de la mochila o el bolsillo de la víctima, se le conoce como ‘skimming’ digital.

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La efectividad de envolver el documento en papel aluminio se basa en un principio físico conocido como la ‘Jaula de Faraday’. Este concepto establece que un contenedor recubierto de un metal conductor bloquea los campos eléctricos externos. Al cubrir el pasaporte, se crea una barrera que impide que las ondas electromagnéticas del lector del delincuente alcancen el chip, manteniendo el interior en un estado de ‘silencio radioeléctrico’.

Sin embargo, los expertos señalan que este recurso casero tiene limitaciones prácticas. El papel aluminio es un material frágil que se agrieta con el uso constante; estas pequeñas rupturas pueden generar ‘huecos’ por donde la señal de radiofrecuencia podría filtrarse, anulando la protección. Además, presentar un documento envuelto en papel plateado ante los agentes de aduana podría causar demoras innecesarias o interrogatorios por la apariencia sospechosa del envoltorio.

¿Qué es el ‘skimming’?

Este término se refiere específicamente al robo de información de tarjetas de crédito o documentos de identidad mediante el uso de lectores de radiofrecuencia no autorizados. En el caso de los pasaportes, el objetivo es la clonación de datos para suplantación de identidad.

Para quienes buscan una alternativa más sofisticada y duradera que el papel aluminio, el mercado actual ofrece fundas con bloqueo RFID integrado. Estos accesorios cumplen la misma función física, pero con una estética profesional y una resistencia superior al desgaste diario.

En última instancia, ya sea con una solución casera o un accesorio especializado, el objetivo es el mismo: evitar que la información privada sea interceptada en el aire.

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