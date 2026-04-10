Los habitantes de Chía (Cundinamarca) y municipios cercanos recibieron una noticia alentadora durante esta semana de abril de 2026. El Centro Administrativo Municipal (CAM) de esa población fue el escenario de una jornada clave que podría cambiar la forma en que los ciudadanos de la Sabana Centro tramitan su documento de viaje.

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(Vea también: Cancillería dice que falla en expedición de pasaportes fue por amenaza cibernética)

Durante los días 9 y 10 de abril, se llevó a cabo una jornada masiva en la que se gestionaron un total de 400 pasaportes. Esta actividad fue el resultado de un esfuerzo articulado entre la Alcaldía de Chía y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objetivo principal de descentralizar el servicio y acercar el trámite a la comunidad.

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Según la administración local, los beneficios directos para los asistentes fueron:

Reducción de desplazamientos: evitar viajes hasta las sedes de la Cancillería en Bogotá.

Optimización de tiempos: procesos de atención más ágiles y cercanos.

Facilidad de acceso: mayor oportunidad para quienes tienen dificultades de movilidad o agenda.

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La pregunta que se hacen muchos ciudadanos es si este servicio quedará habilitado de forma definitiva para lo que resta de 2026. Al respecto, la Alcaldía de Chía fue enfática a través de su página web oficial al aclarar la naturaleza de este evento.

Se trató de una prueba piloto. Es decir, una fase de evaluación para medir la viabilidad técnica y logística de esta iniciativa, señalaron las autoridades municipales.

El éxito de esta jornada de 400 trámites servirá como base para analizar si el municipio cuenta con las condiciones necesarias para establecer, en un futuro cercano, un punto propio y permanente de expedición de pasaportes.

Por ahora, los resultados del piloto están en manos de las autoridades competentes, quienes determinarán si Chía se convierte oficialmente en una sede fija para este documento, ahorrándoles a miles de cundinamarqueses el viaje a la capital.

¿Qué requisitos piden para el pasaporte colombiano por primera vez?

Si usted está planeando su primer viaje al exterior, tenga en cuenta que la Cancillería de Colombia exige una serie de documentos obligatorios para tramitar el pasaporte. El requisito principal es presentar la cédula de ciudadanía original vigente, ya sea en el formato tradicional amarillo con hologramas o la nueva cédula digital en físico.

En caso de no tener la cédula a la mano, se aceptan las siguientes alternativas:

Contraseña por primera vez: debe ir acompañada de una copia del registro civil de nacimiento.

Contraseña por duplicado o renovación: se debe adjuntar el Certificado de Estado de Cédula, descargable en el sitio web de la Registraduría.

Es fundamental que todos los documentos estén en buen estado y sean presentados en físico, ya que no se admiten formatos digitales ni contraseñas por rectificación de datos. Finalmente, si cuenta con un pasaporte anterior, debe entregarlo; si lo perdió, bastará con informar la situación bajo gravedad de juramento en la oficina correspondiente.

¿Cuánto vale el pasaporte por primera vez en Colombia en 2026? La Cancillería de Colombia confirmó los precios oficiales para la expedición del pasaporte durante el año 2026. Los ciudadanos que realicen el trámite por primera vez deben tener en cuenta que el costo final depende del tipo de documento solicitado y del impuesto de timbre nacional vigente. El pasaporte ordinario tiene un valor total de 190.000 pesos. Este monto se desglosa en una tarifa base de 111.000 pesos más el impuesto de timbre, que para este año se fijó en 79.000 pesos. Por otro lado, el pasaporte ejecutivo, diseñado para viajeros frecuentes al contar con más páginas, cuesta 323.000 pesos (244.000 pesos de tarifa base más el impuesto). Finalmente, el pasaporte de emergencia, emitido únicamente en situaciones excepcionales de necesidad inmediata, tiene un costo de 192.000 pesos. Cabe resaltar que este último tipo de documento no está gravado con el impuesto de timbre, lo que explica su tarifa diferencial.

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