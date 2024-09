Por: El Colombiano

Los colombianos requieren del pasaporte para salir del país por diferentes motivos como trabajo, vacaciones o estudiar en el extranjero. Estos son emitidos por la Cancillería de Colombia, institución que permite a los ciudadanos identificarse en el exterior.

Ya sea que se trate de la primera vez que se solicita o de una renovación, es un proceso clave para quienes planean viajar. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta cuando se va a tramitar el pasaporte es la vestimenta.

Las fotografías que se adjuntan deben cumplir con estrictos estándares, y la ropa que se use durante el proceso puede marcar la diferencia entre una solicitud aceptada o rechazada. De acuerdo con las normativas vigentes, es recomendable evitar ciertas prendas y accesorios que puedan interferir con la calidad de la imagen.

Para empezar, se debe evitar el uso de ropa blanca o colores demasiado claros, ya que estos pueden confundirse con el fondo de la fotografía, dificultando la identificación. En su lugar, se recomienda optar por colores oscuros o tonos más intensos que ofrezcan un buen contraste con el fondo.

En cuanto a los accesorios, está prohibido el uso de diademas, balacas, moños u otros adornos metálicos en el rostro como ‘piercings’, ya que estos podrían alterar la morfología facial y dificultar el reconocimiento biométrico. Asimismo, es fundamental que el cabello esté recogido y peinado detrás de las orejas, de modo que el rostro quede completamente visible en la fotografía.

Otro aspecto importante es que no se deben usar gafas o lentes de contacto, especialmente aquellos de tonalidades oscuras, que impidan la correcta visualización de los ojos. Aunque los lentes recetados no están totalmente prohibidos, es preferible no usarlos para evitar reflejos o distorsiones en las fotografías.

Estos detalles en la vestimenta y presentación son cruciales para asegurar que la fotografía cumpla con todos los requisitos técnicos, como el tamaño de 4×5 cm, el largo de la cabeza (27 mm), y la distancia desde el borde superior de la foto hasta el inicio de la cabeza (9 mm). Cumplir con estas especificaciones es vital para evitar demoras o rechazos en la tramitación del pasaporte, garantizando que el proceso sea lo más ágil y eficiente posible.

¿Cuánto vale el pasaporte en Colombia en 2024?

A partir del 3 de octubre, la Cancillería de Colombia implementará una reducción en las tarifas para facilitar el acceso al pasaporte. Los nuevos costos aplican tanto para quienes realizan el trámite dentro del país como para los colombianos en el exterior:

-Pasaporte ordinario en Colombia: pasa de $207.000 a $180.000.

-Pasaporte para zonas de frontera: baja de $125.000 a $100.000.

-Pasaporte para colombianos en Estados Unidos: disminuye de US$94 a US$82.

-Pasaporte para colombianos en Cuba y Europa: baja de €68 a €60.

Para solicitar o renovar el pasaporte en Colombia, es necesario cumplir con algunos requisitos. Primero, la personadebe presentarse en persona en la oficina correspondiente, ya sea mayor o menor de edad. En el caso de los menores, deben estar acompañados por uno de sus padres o un representante legal.

Además, se debe presentar la cédula de ciudadanía si el solicitante es mayor de edad, o la tarjeta de identidad anterior para jóvenes entre 14 y 17 años. Todos los solicitantes, sin importar la edad, deben adjuntar una fotocopia del Registro Civil de Nacimiento.

Otro requisito importante es la presentación del tipo de sangre y el factor RH, información que debe proporcionarse al momento de realizar el trámite. Asimismo, es necesario tener en cuenta las especificaciones para la fotografía del pasaporte, que debe cumplir con ciertas normas biométricas para garantizar la correcta identificación. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos podría retrasar o invalidar el proceso de expedición del documento.

