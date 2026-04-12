Mantener el hogar impecable no siempre requiere de una estantería llena de productos químicos costosos. Una de las mezclas más efectivas, utilizada frecuentemente en entornos de limpieza profesional pero poco difundida en el ámbito doméstico, es la combinación de bicarbonato de sodio y restos de café.

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Esta mezcla se ha consolidado como una alternativa de alto impacto para combatir la grasa y los olores persistentes en espacios críticos como la cocina.

La unión de estos dos ingredientes crea un agente limpiador con propiedades mecánicas y químicas específicas. Mientras el bicarbonato actúa como un neutralizador de olores y un limpiador suave, el café aporta una textura granulada que potencia el arrastre de suciedad.

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Sus aplicaciones principales incluyen:

Eliminación de olores: ideal para refrigeradores, botes de basura o piletas.

Poder desengrasante: efectivo en ollas, sartenes y tablas de cortar con residuos adheridos.

Efecto exfoliante: su consistencia permite retirar capas de suciedad sin necesidad de químicos abrasivos.

Limpieza de superficies: ayuda a desprender restos de comida y humedad acumulada.

¿Cómo actúa la mezcla en las superficies?

El éxito de este truco reside en la física de sus componentes. El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad de descomponer partículas orgánicas y neutralizar ambientes ácidos que generan mal olor.

Por otro lado, el café usado actúa como un abrasivo natural. Sus granos, aunque firmes para remover la grasa, son lo suficientemente gentiles para no rayar la mayoría de los utensilios metálicos, reforzando el efecto de limpieza profunda.

Paso a paso: ¿Cómo preparar y aplicar este limpiador?

Para implementar este método profesional en casa, solo se requieren residuos de la cafetera diaria y seguir estas proporciones:

Secado: recolecte el café usado y déjelo secar ligeramente para evitar exceso de humedad.

Proporción: mezcle dos cucharadas de café con una de bicarbonato de sodio.

Preparación: coloque la mezcla en un recipiente seco.

Aplicación: esparza la preparación sobre la superficie o el utensilio a limpiar.

Limpieza: limpie frotando con una esponja o paño húmedo y asegúrese de enjuagar con abundante agua.

Beneficios y precauciones a tener en cuenta

Además de ser una opción de bajo costo y libre de químicos fuertes, este método destaca por su versatilidad. No obstante, para evitar daños accidentales, es importante seguir ciertas recomendaciones de seguridad:

Ventajas Precauciones Reutiliza residuos orgánicos (café). No usar en superficies porosas o muy delicadas. Neutraliza olores fuertes rápidamente. Evitar el contacto con telas claras (riesgo de manchas). Aplicación sencilla y rápida. Realizar siempre una prueba en una zona pequeña. Reduce el uso de productos industriales. Garantizar un enjuague total para evitar residuos.

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