Una jornada de ejercicio que parecía normal terminó en tragedia en un gimnasio de la cadena Smart Fit en Cartagena. La identidad de la mujer que falleció dentro del establecimiento fue confirmada por las autoridades, mientras continúan las reacciones por el caso que causó conmoción entre los usuarios que estaban entrenando en el lugar.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Smart Fit se pronunció sobre muerte de mujer mientras hacía ejercicio: reveló qué pasó en la sede)

El hecho ocurrió en la noche del lunes 2 de marzo en una sede del gimnasio ubicada dentro de un centro comercial del barrio El Espinal, a pocos pasos del Centro Histórico de la ciudad. Según los reportes oficiales, la mujer sufrió un colapso repentino mientras hacía su rutina de ejercicios.

Tras la investigación preliminar, El Tiempo conoció que la víctima fue identificada como Marianni Vázquez, una mujer de 32 años de nacionalidad venezolana, quien se encontraba en el país con Permiso Especial de Permanencia (PEP).

Lee También

El caso ha provocado preocupación entre usuarios de gimnasios y en redes sociales, especialmente porque ocurre pocas semanas después de la muerte de un fisicoculturista que también falleció mientras hacía actividad física.

Qué pasó con la mujer que murió en Smart Fit

De acuerdo con información conocida por el diario El Tiempo, Vázquez perdió el conocimiento mientras hacía ejercicios enfocados en el tren superior, específicamente en una rutina para trabajar brazos y torso.

Usuarios del gimnasio presenciaron el momento en el que la mujer se desplomó repentinamente frente a otras personas que se encontraban entrenando.

El caso fue atendido por el Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena, entidad que explicó que, tras el colapso, se hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante aproximadamente 25 minutos en un intento por salvarle la vida. Pese a los esfuerzos médicos, la mujer no respondió a las maniobras de emergencia.

Después de revisar la atención brindada y hablar con familiares, el organismo de salud concluyó que la causa del fallecimiento habría sido natural, aunque el caso sigue siendo revisado dentro de los protocolos habituales en este tipo de situaciones.

Lee También

Qué dijo Smart Fit sobre la muerte de venezolana en Cartagena

Tras conocerse la noticia, la cadena de gimnasios Smart Fit emitió un comunicado oficial en el que confirmó lo ocurrido y expresó su solidaridad con los familiares de la víctima.

La compañía señaló que la mujer sufrió un colapso súbito y que, tras el incidente, el personal del gimnasio activó de inmediato los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de situaciones.

“Esta noticia nos llena de dolor y expresamos nuestra solidaridad con su familia, amigos y seres queridos”, indicó la empresa en su pronunciamiento.

"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto

Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables