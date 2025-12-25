La Fundación para el Futuro de Colombia (Colfuturo) anunció recientemente, que la promoción 2025 será la última en recibir apoyo financiero estatal para sus posgrados. A partir del siguiente año, la entidad operará de forma independiente, tras finalizar su convenio con el Gobierno Nacional. Colfuturo, reconocida por impulsar la educación superior de los nacionales en las mejores universidades internacionales desde 1991, destinó más de 892 millones de dólares y benefició a un total de 17.242 estudiantes durante estas dos últimas décadas de colaboración.

El retiro del apoyo estatal no implica, sin embargo, la interrupción de la labor de Colfuturo. De acuerdo con la entidad, ha sido planeada la inversión de más de 53,3 millones de dólares, equivalentes a 200.839 millones de pesos adicionales en la educación de la promoción 2025. Esta inversión beneficiaría a más de 789 estudiantes de una lista de 1.220 seleccionados de entre 4.999 candidatos inscritos. “No nos vamos hasta que nos escuchen. Seguiremos luchando por los sueños de nuestros estudiantes sin importar las circunstancias”, declaró el vocero de la fundación en entrevista con El Tiempo.

Los recursos serán destinados a todo tipo de aspiraciones académicas. La mayor parte de los seleccionados, más del 85 %, son candidatos a maestrías y doctorados. Las áreas que han concentrado la mayor lista de beneficiados incluyen Ingeniería, Administración, Ciencias Sociales, Salud y Ciencias Básicas. En cuanto a la ubicación, Bogotá lidera la lista con un porcentaje del 45%, seguida de Antioquia, Valle del Cauca y Santander.

Esta última convocatoria encuentra una mayor representatividad de mujeres, alcanzando un 50,9 % del total. “Estos resultados demuestran que las mujeres tienen un papel fundamental en nuestra visión de futuro y su participación es esencial en nuestra lucha por la excelencia académica”, señaló el vicepresidente de la fundación, en entrevista con El Tiempo.

La autonomía de Colfuturo llega en un momento crucial para la educación superior en Colombia. En febrero de 2025, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) discontinuó algunos de sus subsidios estudiantiles a raíz del drástico recorte presupuestal que experimentó. El redireccionamiento de fondos del organismo Icetex hacia el programa “Matrícula cero” ha suscitado un enriquecedor debate sobre la forma en que deben distribuirse de manera equitativa los recursos destinados a la educación.

