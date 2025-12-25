El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) afirmó que no existe una desfinanciación de la formación de alto nivel en Colombia y que el Gobierno nacional mantendrá el apoyo financiero para estudios de maestría y doctorado durante 2026.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: (Vea también: ¿Qué es el ‘salario mínimo vital’ que anunció el presidente Petro? Así lo define la OIT)

La declaración responde a declaraciones de Jerónimo Castro, director de la entidad, quien habló de recortes para la compañía que representa y de una supuesta eliminación de recursos destinados a estos programas.

¿Qué pasó con el programa crédito beca de Colfuturo?

El ministerio señaló, a través de un comunicado, que la información sobre una eventual suspensión de los apoyos no corresponde con la situación actual y confirmó que en 2026 se abrirá una nueva convocatoria de financiamiento para maestrías y doctorados, tanto en Colombia como en el exterior.

Lee También

La entidad también indicó que el Gobierno plantea ajustes en el modelo de operación, con el objetivo de diversificar los operadores y reducir la concentración de recursos en un solo intermediario.

Como contexto, Minciencias indicó que entre 2023 y 2025 los programas de formación de alto nivel ampliaron su cobertura territorial y alcanzaron a beneficiarios en 17 departamentos.

Según cifras oficiales, cerca de 7.995 personas accedieron a apoyos para estudios de maestría y doctorado, con una inversión cercana a 1,2 billones de pesos, incluidos créditos educativos con posibilidad de condonación.

Finalmente, el ministerio informó que mantiene coordinación con Colfuturo en relación con observaciones formuladas por la Contraloría General de la República en una auditoría, y reiteró el llamado a que el debate público sobre la financiación de la educación superior se base en información verificable y datos oficiales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.