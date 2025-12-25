Un ranking internacional de universidades, elaborado por QS World University Rankings: América Latina y el Caribe 2026, incluyó a varias instituciones colombianas entre las mejor posicionadas en el indicador que mide la valoración de los egresados en el mercado laboral regional.

La medición tiene en cuenta, entre otros aspectos, la reputación de cada institución educativa entre compañías y empleadores. En este sentido, las ordena según las posibilidades que tienen sus egresados de ser contratados.

En este sentido, Los Andes encabeza el listado de Colombia y ocupa el quinto lugar a nivel Latinoamérica y Caribe. En cuanto a país, logró posicionar tres instituciones entre las mejores tres y cinco entre las mejores 20, lo que lo deja en una posición privilegiada respecto a otras naciones, de acuerdo con El Tiempo.

Cuáles son las universidades colombianas que están entre las mejores 50 a nivel Latinoamérica y Caribe

De acuerdo con esa medición, las siguientes universidades de Colombia figuran entre las mejores 50 instituciones cuyos estudiantes resultan más apetecidos por empresas de América Latina y el Caribe:

Universidad de los Andes – puesto 5 Universidad Nacional de Colombia – puesto 7 Pontificia Universidad Javeriana – puesto 9 Universidad de La Sabana – puesto 18 Universidad Externado de Colombia – puesto 19 Universidad del Rosario – puesto 23 Universidad EAFIT – puesto 30 Universidad de Antioquia – puesto 39

Según el ranking, los egresados de la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional y la Pontificia Universidad Javeriana se ubican entre los más valorados por empleadores en la región, de acuerdo con los resultados del indicador específico de empleabilidad.

Cuáles son las carreras peor pagadas, pero que la mayoría de jóvenes estudian en Colombia

QS Quacquarelli Symonds, firma responsable de la clasificación, explicó que el indicador de reputación entre empleadores se construye a partir de encuestas a empresas, en las que se consulta por las universidades cuyos graduados consideran más competitivos para el mercado laboral.

“Cada una de las universidades clasificadas ha demostrado su capacidad para producir graduados con las ‘habilidades blandas’ necesarias para el lugar de trabajo moderno”, indicó la encuestadora, de acuerdo con Noticias Caracol.

